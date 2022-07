Kijk nu: 2 nieuwe afleveringen van Stranger Things en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 26 (2022): Stranger Things en Westworld.

Filmtips week 26 (2022): Stranger Things en Westworld

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Stranger Things seizoen 4 Volume 2 (Netflix)

Je kunt vanaf vrijdag de laatste twee afleveringen van het vierde seizoen van Stranger Things kijken. Je moet er wel even voor zitten, want de achtste aflevering duurt bijna 1,5 uur en de negende aflevering 2,5 uur. Daarna zullen we weer even geduld moeten hebben voor het vijfde en laatste seizoen. Geniet er dus nog maar even van.

2. Westworld seizoen 4 (HBO Max)

Eindelijk is Westworld terug! Deze serie van HBO ging aanvankelijk over een pretpark voor volwassenen, waar bijna alle mensen gespeeld werden door robots. Die robots kwamen in opstand. In het derde seizoen uit 2020 werd de wijdere wereld ontdekt en dat gaat dit vierde seizoen verder.

Het verhaal speelt zich zeven jaar later af en er is een hoop veranderd. De komende weken vind je elke maandag een nieuwe aflevering op HBO Max.

3. Only Murders in the Building (Disney Plus)

De leuke serie Only Murders in the Building is terug. In deze show beginnen drie bewoners van een appartementencomplex een true crime podcast, om te praten over een moord die in het gebouw heeft plaatsgevonden. In het eerste seizoen wist het trio de moord op te lossen, maar nu zijn ze zelf verdachten in een nieuwe zaak.

4. Baymax! (Disney Plus)

Ken je Baymax nog uit de animatiefilm Big Hero 6? De film ging over een opblaasbare EHBO-robot die mensen helpt en in de film een superheld wordt. De serie Baymax! volgt de film op. De robot trekt de wereld in om mensen te helpen.

5. Bezorgd (NPO)

Massaal laten we pakketjes bezorgen van online winkels. Verschillende bezorgdiensten staan regelmatig voor onze deuren om weer een bestelling te leveren. Maar wat voor mensen zijn deze bezorgers? De docureeks Bezorgd geeft een kijkje in hun leven. Waarom ze doen wat ze doen, wat ze er leuk aan vinden en vooral ook wat het werk moeilijk maakt.

