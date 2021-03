Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 9 (2021): TRECX en Solar Opposites.

Filmtips week 9 (2021): TRECX en Solar Opposites

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan.

1. TRECX (Amazon Prime Video)

De makers van Jiskefet kregen alle ruimte om iets compleet eigens te maken voor Prime Video. Het resultaat is TRECX, een absurdistische, komische sketchshow met onder andere Michiel Romeyn, Herman Koch en Arjan Ederveen. Het is niet altijd duidelijk waar je naar kijkt en wat er gebeurt, maar als je een klik voelt is het genieten geblazen.

2. Canine Intervention (Netflix)

Honden opvoeden valt niet mee. Sommige honden zijn te agressief, anderen te enthousiast. Hondentrainer Jas Leverette wordt ingehuurd om ervoor te zorgen dat de trouwe viervoeter niet weg hoeft. Voor iedereen die wat met honden heeft, is de serie de moeite waard om wat van te leren. Toch gaat Canine Intervention bovenal over verhalen rond de band tussen mens en dier en dat is voor iedereen boeiend.

3. Solar Opposites (Disney Plus)

Op Disney Plus is met Star een flinke lading content toegevoegd, onder andere enkele nieuwe series die voorheen exclusief bij het Amerikaanse Hulu te zien waren. Bijvoorbeeld de animatieserie Solar Opposites van de makers van Rick & Morty. De twee series hebben veel met elkaar gemeen, qua absurdistische en grove humor. Ook de stemmen zijn herkenbaar. Solar Opposites gaat over een buitenaards gezin, dat in Amerika is beland. Ze weten nog niet zeker of dat verschrikkelijk of tof is.

4. Love, Victor (Disney Plus)

Ook kun je nu kijken naar de nieuwe serie Love, Victor, de opvolger van de film Love, Simon. Je komt enkele personages uit die film tegen, maar bovenal gaat Love, Victor om een heel nieuw verhaal. Je volgt Victor Salazar die niet alleen naar een nieuwe school moet, maar ook vol met vragen zit over zijn seksualiteit. Hij besluit daarom Simon maar een berichtje te sturen voor advies. Het resultaat is een mooie serie, over familie, vrienden en jezelf vinden.

5. Made You Look (Netflix)

Op Netflix kijk je nu naar de boeiende documentaire Made You Look. Tachtig miljoen dollar is er uitgegeven aan schilderijen van Pollock, Rothko en Motherwell. Maar dan blijkt er een groot probleem te zijn: de schilderijen zijn nep. Hoe is dat mogelijk?

