Vanaf nu kun je genieten van veel extra content bij Disney Plus. Met Star richt de streamingdienst zich meer op volwassenen en kun je nog meer series, films en documentaires kijken. Daar betaal je wel meer voor.

Lees verder na de advertentie.

Disney Star lancering: vanaf nu groter aanbod

Start je Disney Plus nu op je smartphone, tablet, computer of smart tv, dan kun je genieten van een nog groter aanbod dankzij een nieuw onderdeel. Star richt zich op volwassenen en biedt een groot scala aan films en series. Zo kun je genieten van films als Kingsman, The Grand Budapest Hotel, Alien of The Shape of Water.

Ook qua series biedt Star uren kijkplezier en kun je genieten van onder andere Sons of Anarchy, Lost, The X-Files, Glee en Family Guy. Al met al gaat het om honderden titels, waardoor de bibliotheek meer dan verdubbeld is. Zo kan Disney Plus een stuk beter concurreren met bijvoorbeeld Netflix of Amazon Prime Video. Naast speelfilms en series zijn er ook verschillende documentaires te zien en wordt het aanbod alsmaar groter en groter.

Het lijkt er trouwens wel op dat Star wat opstartproblemen heeft, want niet alle content is hier nu al te zien. Zo krijgen we regelmatig een melding dat gevraagde media niet te bekijken is, met foutcode 41. Ervaar jij die problemen ook? Laat het dan even weten in de reacties onder dit artikel.

Prijsverhoging en pincodes voor profielen

De lancering van Star gaat ook gepaard met een eerder aangekondigde prijsverhoging. Waar je eerst per maand 6,99 euro betaalde (of 69,99 euro voor een heel jaar) is die prijs nu met twee euro per maand verhoogd. Zo betaal je als nieuw lid vanaf nu 8,99 euro per maand, terwijl een jaarabonnement 89,99 euro moet opleveren. Tot 21 augustus 2021 betalen huidige leden de oude prijs en daarna de volle pond.

Omdat er nu content beschikbaar is waarin geweld te zien is of waarin wordt gescholden, heeft Disney Plus ook een nieuwe mogelijkheid geïntroduceerd: pincodes. Zo kun je een profiel afschermen met een code, zodat alleen jij daar toegang tot hebt. Start je Disney Plus voor het eerst op, dan krijg je ook de melding te zien dat je je wachtwoord eenmalig in moet voeren. Dat heeft ook te maken met de verificatie dat je 18 jaar of ouder bent.

Disney+ Disney 8 (645293 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer over Disney Plus

Bij de streamingdienst heb je (in Nederland) slechts keuze uit één type abonnement, waarbij je ook gewoon 4K-content kunt bekijken. Bij andere diensten moet je daar veelal een meerprijs voor betalen. Bekijk ook onderstaande video, waarin we je nog een paar handige tips geven over Disney Plus. Content downloaden is trouwens ook mogelijk, zodat je het makkelijk offline kunt kijken.