Google belooft meer Fitbit in 2026: dit hopen we te zien

Wonderen zijn de wereld nog niet uit, want in 2026 verschijnt er nieuwe Fitbit-hardware. Dit hopen we van Google te zien.

Fitbit in 2026: het verlanglijstje

Het leek er even op alsof Fitbit door Google was opgegeven, want het is jaren geleden dat er een nieuwe weareble van dit merk is uitgekomen. Inmiddels zijn de teams van Fitbit en Pixel samengevoegd en is ‘Fitbit’ vooral de gezondheids-app op je Pixel Watch. Toch is het nog niet helemaal klaar.

Google is druk bezig met Fitbit Coach, die je via AI helpt met sporten en een gezond leven. Tijdens een previewevenement van Fitbit Coach, bevestigde Google tegenover website 9to5Google dat er volgend jaar echt nieuwe Fitbit-hardware staat gepland. Meer informatie is er helaas nog niet, maar wij hebben alvast een verlanglijstje.

1. Fitbit Charge 7

De Fitbit Charge-lijn was lange tijd het beste wat je kon kopen om je gezondheid bij te houden. De wearable is kleiner en goedkoper dan een smartwatch, maar heeft toch een mooi schermpje. De Charge 6 komt uit 2023, dus het is hoog tijd voor een opvolger.

Het zal fijn zijn als de Charge 7 een nog iets slanker design krijgt, maar dat is niet noodzakelijk. Het belangrijkste is dat de basis nog net zo goed werkt met daarnaast enkele nieuwe functies. Zo zou het fijn zijn om weer controle over Spotify te kunnen krijgen via de wearable, want met Charge 6 kun je enkel muziek op YouTube Music besturen.

2. Smartwatch zonder Wear OS

Fitbit kennen we niet alleen van de fitnesstrackers, maar ook van de smartwatches zoals de Fitbit Versa en Fitbit Sense. Deze draaiden tot nu toe op Fitbit OS en waren daardoor wel beperkt qua mogelijkheden. Zeker vergeleken met een Pixel Watch die op Wear OS draait.

Toch hopen we niet dat de volgende Fitbit-smartwatch geen Wear OS krijgt, want dan moet je enorm inleveren op de batterijduur. Wil je toch een Wear OS-horloge met Fitbit-functies? Dan kun je een Pixel Watch kopen.

3. Fitbit met PebbleOS en e-ink

Een interessante mogelijkheid voor de toekomst van Fitbit ligt bij Pebble. Smartwatchmaker Pebble was door Fitbit overgenomen en Fitbit werd vervolgens door Google overgenomen. Toch keert Pebble nu weer terug op de markt. Dat is mogelijk, omdat mensen bij Google de afgelopen tijd gewerkt hebben aan het open source maken van PebbleOS, het besturingssysteem van de populaire e-inkhorloges.

Wat als Google dit niet enkel uit pure goedheid heeft gedaan, maar ook mogelijkheden zag om een aangepaste versie van PebbleOS te gebruiken voor nieuwe Fitbit-hardware? Een e-ink-schermpje zou ook super interessant zijn, omdat je dan veel langer met de batterij doet en zo’n schermpje veel beter in zonlicht af te lezen is.

4. Geen AI-experiment

Wat we vooral niet hopen, is dat Google nieuwe Fitbit-hardware op de markt zet puur als middel om zijn AI-technologie te verspreiden. Een Fitbit Coach kan ongetwijfeld veel toevoegen, maar dat is alleen acceptabel als de basis goed werkt: stappen, workouts, slaap en hartslag correct meten.

Wat staat er op jouw wensenlijstje voor nieuwe Fitbit-hardware? Laat vooral van je horen in de reacties.

Of toch naar Garmin?

