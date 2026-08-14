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Deze telefoons kregen deze week een update: staat die van jou erbij?

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
14 augustus 2026, 14:51
1 min leestijd
Deze telefoons kregen deze week een update: staat die van jou erbij?

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

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Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 33 – 2026

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 16 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung

  • Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – Android-beveiligingsupdate van augustus 2026
  • Samsung Galaxy Z Fold 8 – Android-beveiligingsupdate van augustus 2026
  • Samsung Galaxy Z Flip 8 – Android-beveiligingsupdate van augustus 2026
  • Samsung Galaxy A53 – Android-beveiligingsupdate van juli 2026

Xiaomi

  • Xiaomi 17 – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Xiaomi 17 Ultra – Android-beveiligingsupdate van juli 2026

Oppo

  • Oppo Find X9 Ultra – Tussentijdse update met verbeteringen

Bedankt voor de tip, Dimitri!

Nooit onder de indruk geweest van de vorm van vouwtelefoons? Misschien is de Samsung Galaxy Z Fold 8 dan wel iets voor jou.

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

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