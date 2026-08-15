Google heeft nieuwe telefoons en wearables (Android-nieuws #33)

De zoekgigant domineerde deze week, maar er was ook nieuws over Sony, Motorola en Samsung. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

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Niemand kon eromheen: deze week lanceerde Google vier nieuwe toestellen. Het instapmodel is de Pixel 11, die 999 euro kost en nu 256GB opslag heeft. Vorig jaar was dat nog 128GB. Wie meer eisen heeft, komt uit bij de Pixel 11 Pro, de Pixel 11 Pro XL en de blikvanger van het viertal: de Pixel 11 Pro Fold.

Daar bleef het overigens niet bij, want ook liefhebbers van wearables werden op hun wenken bediend. En dan was er nog de Pixel Tag. Voor de interessantste info over het nieuwste slimme klokje, lees je het aankondigingsartikel van de Pixel Watch 5.

→ Dit is alles wat je wil weten over de volledige Pixel 11-serie!

De Sony WH-1000XM4 is één van de beroemdste draadloze koptelefoons van de laatste tien jaar. Destijds vonden velen het de beste van dat moment. Inmiddels zijn ook de WH-1000XM5 en WH-1000XM6 uit. Die opvolgers zijn ietsjes beter, maar de XM4 houdt een speciaal plekje in het hart van menig audiofiel.

Het slechte nieuws is dat hij steeds moeilijker verkrijgbaar is en de prijs de laatste maanden omhoog kroop. Het goede nieuws is dat Sony volgens de website Dealabs aan een nieuwe versie van de WH-1000XM4 werkt. Die moet in september al uitkomen.

→ Lees verder over deze mogelijk opvolger en z’n adviesprijs

De Samsung Galaxy A17 is een rasechte budgettelefoon, die binnenkort een opvolger krijgt. Deze A18 verschijnt net als z’n voorganger in twee varianten: eentje met 4G en een duurdere waarmee je ook van 5G gebruik kunt maken. Volgens gelekte specificaties gaat de Samsung Galaxy A18 heel sterk op zijn voorganger lijken.

De 4G-versie van de smartphone gaat waarschijnlijk weer draaien op een MediaTek Helio G99-chip. Sterker nog: deze processor zat ook al in de Galaxy A16. Voor de betere prestaties hoef je hem dus niet te kopen. Er zit 4GB werkgeheugen in het toestel.

→ Ontdek waarom de 5G-versie een stuk interessanter wordt

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Je kon erop wachten: Spotify voert een nieuwe prijsverhoging door. Vanaf de volgende factuurdatum (september) betaal je één of twee euro per maand extra. Dat is volgens de muziekdienst nodig om ‘de best mogelijke ervaring te bieden en artiesten te ondersteunen.’ Of die ook meeprofiteren, is niet duidelijk.

Wie een Individual-abonnement heeft, betaalt straks 13,99 euro per maand (nu 12,99 euro). Met een Duo-abonnement ga je maandelijks 19,99 euro kwijt zijn (nu 17,99 euro). Family (met zes Premium-accounts inbegrepen) gaat van 21,99 naar 23,99 euro.

→ Voor dit abonnement verandert er gelukkig niets aan de kosten!

Waar sommige fabrikanten een heel duidelijk updatebeleid hebben, is dat van Motorola nogal ingewikkeld. Zo kan het per toestel verschillen hoelang ze worden bijgewerkt en welke Android-updates ze krijgen. In een blog van Lenovo Spanje is nu een lijst gedeeld met de Moto’s die sowieso Android 17 gaan krijgen.

Daar zat je als eigenaar van een Motorola vast op te wachten, nu de laatste Android-versie al eventjes uit is. Het gaat in totaal om ruim 50 toestellen, die lang niet allemaal in Nederland zijn uitgebracht. De usual suspects uit de Razr 70-serie zitten er ook bij.

→ Check snel de volledige lijst met toestellen die Android 17 krijgen