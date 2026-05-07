‘Galaxy Ring 2 komt dit jaar niet meer, maar heeft deze upgrades’

In 2024 lanceerde Samsung de Galaxy Ring. Twee jaar later is het wat ons betreft tijd voor de opvolger. Die schijnt er in 2026 niet te komen, maar we kunnen in de tussentijd wel genieten van gelekte specs.

Lek uit Zuid-Korea: volgend jaar pas nieuwe ring

Volgens een nieuwsbericht op de website van ET News, een vooraanstaand Koreaans dagblad gespecialiseerd in tech, is Samsung druk met de opvolger van de Galaxy Ring. Die moet in 2027 het levenslicht zien, drie jaar na de release van de eerste ring. Dat is naar de huidige maatstaven redelijk lang. Veel apparaten krijgen elke één, of hooguit twee, jaar al een nieuwe generatie.

In hetzelfde bericht is te lezen dat de Ring 2 mogelijk tegelijkertijd met de Galaxy S27-serie verschijnt. Er wordt ook nog een ander logisch moment genoemd: het Galaxy Unpacked-evenement in de tweede helft van 2027. Kansen genoeg voor een spectaculaire presentatie, maar dan moet de ring wel ontwikkeld zijn.

‘Dunner en lichter model heeft betere batterijduur’

De focus van de slimme wearable zou liggen op een verbeterde batterijduur, extra draagcomfort en de nauwkeurigheid van de sensoren. Die zaken komen overeen met de meest gemelde pijnpunten bij de eerste ring. Toch was de batterijduur helemaal niet slecht. Tijdens het testen van de Galaxy Ring haalden we de 7 dagen, wat overeenkwam met de belofte van Samsung. Maar, het kan wellicht nóg beter.

Volgens het bericht van ET News zou de aankomende generatie slechts eens in de 9-10 dagen opgeladen moeten worden. De nieuwe versie van de ring zou ook nog eens dunner en lichter zijn dan z’n voorganger. Dat zal het draagcomfort ten goede komen en kan mensen die momenteel helemaal geen ring dragen (en daar dus niet aan gewend zijn) sneller overtuigen om de Ring 2 aan te schaffen.

Meer gezondheidsinfo van de ringdrager

Een derde verbetering moet liggen in de nauwkeurigheid van de slaapanalyse en de mogelijkheid om uitgebreidere gezondheidsinzichten te krijgen, met name data van je hart- en bloedvaten. Een toekomstige ring in de serie – maar niet de Galaxy Ring 2 – is naar verluidt ook in staat om de bloedsuikerwaarden te meten.

Dat wordt nog een hele uitdaging, want momenteel is er nog manier gevonden die nauwkeurig genoeg is om dit te doen zonder te prikken (de meest gebruikte methode). We hopen daarom vurig dat de wetenschap binnenkort nog met een andere oplossing komt zodat Samsung geen mininaalden in de ring hoeft te stoppen …

Zou jij snel een slimme ring overwegen om je slaap en gezondheid in kaart te brengen? Of draag je daar liever een smartwatch voor? Geef je mening in de reacties onder dit artikel!