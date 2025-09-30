Samsung Galaxy Ring zwelt op: vinger vast en batterij snel leeg

Pas op met je Galaxy Ring, want een man in Engeland moest onlangs naar het ziekenhuis toen de batterij begon op te zwellen. Vervelend, maar achter de vastzittende vinger schuilt een veel groter probleem.

Samsung Galaxy Ring batterijproblemen

De man in kwestie, tech-influencer Daniel Rotar, merkte op dat zijn slimme ring wel erg strak om zijn vinger zat. Dat ging gepaard met pijn, veroorzaakt door het opzwellen van de batterij. Pogingen om de ring los te krijgen, werkten averechts: de batterij werd alleen maar groter en de knelling erger.

Een onschuldig probleem? Zeker niet, want in de Samsung Galaxy Ring zit een lithium-ion batterij. Zo’n accu staat erom bekend vlam te kunnen vatten of zelfs te kunnen exploderen. Zover kwam het gelukkig niet.

Want het verhaal liep met een sisser af: een ziekenhuisbezoekje met ijs en glijmiddel bood uitkomst. Wel was de binnenkant van de ring na het verwijderen aardig vervormd en kwam die half los van de ringhouder.

Hoe de Galaxy Ring eruit moet zien De losgemaakte ring van Daniel

Bijkomende batterijproblemen

Dit verhaal is helaas geen uitzondering. Meerdere kopers van de Samsung Galaxy Ring maakten de afgelopen maanden melding van zwelproblemen. Met als gevolg dat de batterijduur van de ringen drastisch daalde. Door de zwelling ging die van meerdere dagen naar slechts enkele uren.

Die problemen deden zich soms na enkele weken al voor. Dat een gloednieuwe ring na zo’n korte gebruiksduur al dergelijke complicaties met zich meebrengt, is alarmerend. Maar de man in het verhaal had de ring ‘al’ negen maanden. Nog steeds geen reden voor een opgezwollen batterij, lijkt ons.

”Problemen ring uitzondering”

Samsung heeft nog geen officieel statement uitgebracht, maar reageert wel op individuele gevallen. Het bedrijf stelt dat de problemen met zwellende batterijen zelden voorkomen. Hun advies bij een vastzittende ring? Zeep en water, of even met de ring en vinger onder de koude kraan. Mocht dit niet baten, dan vind je hier nog andere tips.

Over de teruglopende batterijduur is ook voldoende informatie bekend. Samsung verwijst gebruikers dan ook graag naar een helppagina met tips over het verbeteren van de accuduur.

Over het retourbeleid en de communicatie met de klantenservice van Samsung zijn de meningen online nogal verdeeld. We zijn erg benieuwd of de bekende problemen uitzonderingen blijken of de komende tijd vaker gemeld gaan worden. In dat laatste geval verwachten we wel een officiële reactie van Samsung.

Wat zijn jouw ervaringen?

We houden onze oren en ogen natuurlijk voor je open en melden het als we meer weten over de problemen rondom de Samsung Galaxy Ring. Heb je zelf zo’n ring? Laat ons dan weten hoe de ring na een tijdje zit en of de batterijduur ongeveer hetzelfde is gebleven.