Dit is Gemini in de nieuwste Polestar: een exclusief voorproefje

Polestar heeft een lange historie met Google-integratie in hun auto’s, beginnend bij de Polestar 2 die in 2019 gelanceerd werd met Android Auto. Dit jaar komt Gemini naar het autosysteem, wat wij al even mochten testen!

Google Gemini, nu ook in je Polestar

Toen de Polestar 2 in 2020 van de band rolde, gebeurde dat met Android Automotive OS. Het was officieel de eerste productieauto met dit populaire besturingssysteem. Hierdoor zaten diverse Google-diensten direct in het infotainmentsysteem van de auto geïntegreerd, wat je telefoon overbodig maakte. Zes jaar later zien we de nieuwste stap in de samenwerking met Polestar: de introductie van Gemini 3 als nieuwe AI-assistent in plaats van de Google Assistent.

Dat Gemini straks ook in je auto beschikbaar is, mag geen verrassing zijn. De spraakassistent van Google duikt op steeds meer plekken op. Waarschijnlijk is je huis al slim met diverse Google-producten en -diensten die met Gemini zijn aan te sturen. Ook op je Android-telefoon is Gemini vaak een standaard-app, om je leven makkelijker te maken via gesproken opdrachten. En er is ook al sprake van Gemini in je browser.

Gemini in de auto wil de persoonlijke assistent worden die altijd voor je klaarstaat. Voorbij is de tijd dat je alleen kon navigeren met spraak. Er kan veel meer en de nieuwe manier van communiceren is ook nog eens intuïtiever en persoonlijker. Eigenlijk zoals in het echte leven. Denk aan het geven van meerdere opdrachten in één zin en het onderbreken van Gemini om bij te kunnen sturen (figuurlijk gesproken). Daarnaast interpreteert de AI de context van gesprekken beter en maakt het minder uit als je stottert of iets minder duidelijk praat.

De nieuwste plek waar Google voor meer comfort wil zorgen, is dus achter het stuur van je elektrische auto. En dan als allereerst in de nieuwste Polestar-modellen. Laten we eens kijken hoe dat in zijn werk gaat.

Gemini in de praktijk: onze ervaring in de auto

Vanochtend kreeg Android Planet een exclusieve demonstratie van de bètaversie van Gemini. De locatie was een spierwit, maar stijlvol aangekleed pand in Amsterdam-Zuid. Onder andere Olli Nott (Partner Enablement Manager bij Google) en Hans Bleckert (Connected Car Manager bij Polestar) waren daar aanwezig. Samen met een handjevol journalisten en redacteurs mochten we om de beurt plaatsnemen in de Polestar 3 en 4.

Nott en Bleckert toonden ons achter het stuur hoe je het gesprek kunt aangaan met de auto’s om van alles gedaan te krijgen en te weten te komen. Bijna iedere gedachte die je hebt, kan omgezet worden in een actie. Let op: de volgende spraakopdrachten zijn opgeschreven in het Nederlands, maar werden uitgesproken in het Engels. Dit komt omdat de Nederlandse taal nog niet beschikbaar is.

”Hey Google, draai een nummer van de artiest die gisteren een Grammy voor beste country-album heeft gewonnen”, is een voorbeeld van een spraakopdracht die Gemini begrijpt. De AI gaat direct voor je aan het werk en voor je het weet, hoor je de gewenste muziek via Spotify door de speakers.

Ook het combineren van vragen bleek geen enkel probleem voor Gemini, al moest ‘ie iets langer nadenken. “Hey Google, plan de route naar mijn huis, maar zoek onderweg een supermarkt met een laadpaal en draai iets van Abba”. En ja hoor, even later verscheen op het scherm de snelste route naar huis, inclusief een gesproken antwoord over een Lidl op de terugweg met een parkeerplek om te laden. Dit werd gevolgd door ‘Gimme, Gimme, Gimme’ van het Zweedse viertal.

”Google, ik heb het koud” werd ook direct begrepen, getuige het feit dat de verwarming een standje hoger ging. Kortom: Gemini snapt tegenwoordig vrijwel alles wat je zegt. Dit maakt louter beschrijvende opdrachten als ”zet de verwarming hoger”, niet meer noodzakelijk om iets te regelen. Je vraagt of zegt het gewoon zoals het in je opkomt.

Wel is het de vraag hoe de AI gaat reageren op meerdere personen in de auto. Wordt alles opgepikt en direct uitgevoerd of alleen als dit gebeurt met een wake word als ‘Hey Google’ of ‘Let’s talk’? Dat moet de praktijk uitwijzen.

Bètaversie veelbelovend, tijd voor het echte werk

Zoals gezegd was er nog sprake van een bètaversie van het systeem, maar onze eerste indrukken van Google Gemini in de Polestar zijn positief. We hoorden na afloop van de presentatie en demo dat ‘later dit jaar’ (een precieze datum wisten we niet los te weken) de officiële lancering van de Gemini-integratie in Polestars zal plaatsvinden.

Tot slot werden we aangemoedigd om na de lancering contact te zoeken voor het plannen van een daadwerkelijke testrit. Dat zou de perfecte manier zijn om Gemini echt aan het werk te zetten en te ervaren wat de AI-assistent van Google allemaal in petto heeft. Als het inderdaad zover komt, lees je daar natuurlijk alles over op onze website.

Maak jij gebruik van Android Auto en zo ja, wat zijn je favoriete functies van het systeem? En wat vind je van onze eerste kennismaking met Gemini in de auto? We horen het graag!