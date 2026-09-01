‘Samsung Galaxy S27 Ultra krijgt superlens met flink grotere sensor’

Een kort bericht op X van insider Schrödinger suggereert dat het Samsung-vlaggenschip van volgend jaar een sterk verbeterde telelens krijgt. Als dat waar is, zou dat het verlies van één camera verzachten.

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Ruilt Samsung twee lenzen in voor één superlens?

Het is inmiddels een publiek geheim: de Samsung Galaxy S27 Ultra moet het met één lens minder doen. Deze conclusie kan getrokken worden nadat de afgelopen weken meerdere gedetailleerde renders uitlekten. Het design met het brede camera-eiland toont nog maar drie lenzen (een hoofdcamera, groothoeklens en telelens).

Dat verlies hoeft niet eens vervelend te zijn voor toekomstige kopers, want volgens een bericht op X van insider Schrödinger wordt de overgebleven telelens er eentje met 4 keer optische zoom. Daarmee zit de lens precies tussen de huidige lenzen op de S26 Ultra in. Met deze lenzen kun je 3 en 5 keer zonder kwaliteitsverlies objecten dichterbij halen.

Nóg beter nieuws is dat Samsung zou kiezen voor een 1/1.9-sensor. Daarmee moet je tot veel betere foto’s komen dan met de huidige sensoren van 1/2.52 (5x zoom) en 1/3.94 (3x zoom). Een vergelijkbare sensor vinden we overigens in de Oppo Find X8 Ultra van vorig jaar. Die wordt veelvuldig geroemd om de sterke prestaties. Dat belooft dus wat.

Voor de andere camera’s wordt aangenomen dat Samsung het houdt bij de huidige set-up. Dat wil zeggen: een 200 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens van 50 megapixel.

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Dit weten we nog meer

Naar verwachting gaat de Galaxy S27 Ultra uitgerust worden met de snelste chip van het moment. Ook wordt gesproken over een grotere accu dan de 5000 mAh-uitvoering die we al jaren gewend zijn. Hierbij lijkt de fabrikant te kiezen voor een 5700 mAh-batterij. Als Samsung het schema van dit jaar aanhoudt, dan kunnen we de nieuwste smartphones ergens begin 2027 verwachten.

De Samsung Galaxy S26 Ultra haal je inmiddels voor € 965,- in huis. Dat is een stuk minder dan de originele adviesprijs van 1449 euro.