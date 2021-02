‘Chromecast met Google TV krijgt binnenkort beschermde kinderprofielen’

Het is nu nog onmogelijk om aparte kinderprofielen aan te maken op de Chromecast met Google TV. Dit zorgt ervoor dat kinderen makkelijk in aanraking komen met ongeschikt beeldmateriaal. Hier komt binnenkort verandering in.

Aanbevelingen op basis van kijkgedrag

De Chromecast met Google TV koppelt streamingdiensten als Netflix en Disney+ aan het kijkgedrag van de kijker. Dit zorgt voor minder hoofdpijn tijdens het zoeken naar een goede film of serie.

Chromecast TV met bijbehorende afstandsbediening

Voor horrorliefhebbers met kinderen is de functie echter een nachtmerrie, omdat er geen verschillende gebruikersprofielen kunnen worden aangemaakt. Dit betekent dat de aanbevolen content is afgestemd op één persoon. Dankzij een nieuwe update, die waarschijnlijk komende maand wordt uitgerold, is dit verleden tijd zo ontdekte Android Authority.

De update gaat het mogelijk maken om binnen Google TV afgeschermde kinderprofielen aan te maken, waardoor kinderen alleen toegang krijgen tot vooraf ingestelde apps. YouTube Kids zal daarnaast standaard toegankelijk zijn. Om de kindermodus te verlaten, moet je een pincode invoeren.

En meerdere gebruikersprofielen in Google TV dan?

Hoewel de komst van kinderprofielen een stap is in de goede richting, is het nog steeds niet mogelijk om Google TV in te stellen voor verschillende volwassen gebruikers. Of hier in de toekomst verandering in komt, is niet bekend.

Voor Nederlandse gebruikers is dit overigens (nog) geen groot gemis. Omdat de Chromecast met Google TV niet officieel in Nederland verkrijgbaar is, zijn niet alle functies beschikbaar. Zo kan Google TV in Nederland nog geen suggesties koppelen aan het kijkgedrag van de gebruiker.

Meer weten over de Chromecast met Google TV? Lees hier onze review.

