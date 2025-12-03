Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Opinie: Google sleutelt aan titels (en dat moeten we niet willen)

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
3 december 2025, 16:58
2 min leestijd
Opinie: Google sleutelt aan titels (en dat moeten we niet willen)

Google heeft de aandacht op zich gevestigd door te knutselen met titels van artikelen in Discover. Deze creatieve inmenging van de techgigant is op meerdere vlakken ongewenst.

Lees verder na de advertentie.

AI in Google Discover

Google Discover is jouw gepersonaliseerde feed met nieuwsberichten en video’s die Google voorstelt op basis van je interesses en zoekgeschiedenis. Je vindt de feed in de Google-app en de startpagina van Chrome, zowel op je telefoon, tablet als desktop.

Om de feed zo interessant mogelijk voor je te maken, wordt al gebruik gemaakt van AI. Denk bijvoorbeeld aan automatisch gegeneerde samenvattingen van artikelen. Nu lijkt het erop dat Google een stap verder (of misschien wel te ver) is gegaan met de inzet van kunstmatige intelligentie.

perplexity google chrome

Incorrecte clickbait titels

The Verge heeft ontdekt dat bestaande titels van nieuwsartikelen zijn vervangen door AI-gegenereerde koppen. Dat is op zich al vreemd, want Google gaat hiermee op de stoel zitten van de schrijvers en redacties van deze artikelen.

Maar, de kwaliteit van de nieuwe titels laat ook nog eens te wensen over. Ze vatten de essentie van het artikel niet meer samen, zijn een stuk minder aantrekkelijk of slaan de plank mis. Bijvoorbeeld door te overdreven te prikkelen (zogenaamde clickbait) of met foutieve informatie. Een experiment dus om vraagtekens bij te plaatsen.

Hieronder drie voorbeelden van de AI-titels van Google. Oordeel zelf:

Originele titelAI-titel Google
Don’t buy a QI2 25W wirelesss charger hoping for faster speeds – just the the ‘slower’ one instead.

(via 9to5Google)		Qi2 slows down older Pixels
Child labor is unbeatable: Baldur’s Gate 3 players discover how to build an army of unkillable kids through the power of polymorph and German media laws.

(via PC Gamer)		BG3 players exploit children
Valve’s Steam Machine looks like a console, but don’t expect it to be priced like one.

(via Ars Techica)		Steam Machine price revealed

Koppensnellen slaat door

Toegegeven, koppensnellen gaat een stuk makkelijker nadat Google de AI het werk heeft laten doen. De nieuwe titels zeggen alleen zó weinig dat less is more hier niet meer geldt. Er is simpelweg te radicaal gesnoeid.

Toch is dat wel de insteek van het experiment geweest, aldus Google in een reactie: ‘We testen een nieuw ontwerp waarbij de plaatsing van bestaande koppen wordt gewijzigd, zodat de details van een onderwerp gemakkelijker te begrijpen zijn voordat gebruikers links op het internet gaan verkennen.’

Afgaande op de online kritiek zal het waarschijnlijk bij wat tests blijven, of de resultaten moeten in de toekomst een stuk beter worden dan nu. En dan nog, moet Google eigenlijk wel titels gaan aanpassen waar ervaren journalisten over nagedacht hebben? Een interessant vraagstuk waar wij dus wel iets van vinden, maar dat zal de oplettende lezer al wel gemerkt hebben.

De onvermijdelijke vraag aan het eind van dit stuk: mocht dit artikel Discover halen, wat gaat de nieuwe titel dan worden? Doe zelf een suggestie in de comments.

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: The Verge
Bron afbeelding: Gemini
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Google Google Google Chrome

Bekijk ook

AirDroppen met je Android kan nu: deze telefoon heeft de primeur

AirDroppen met je Android kan nu: deze telefoon heeft de primeur

21 november 2025

Autofill in Google Chrome vult straks vrijwel alles voor je in

Autofill in Google Chrome vult straks vrijwel alles voor je in

4 november 2025

Binnenkort herstel je vergeten Google-wachtwoord via vrienden

Binnenkort herstel je vergeten Google-wachtwoord via vrienden

16 oktober 2025

AI-modus nu in Nederland: dit kun je met deze Google-zoekmethode

AI-modus nu in Nederland: dit kun je met deze Google-zoekmethode

15 oktober 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren