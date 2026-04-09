Deze AI-experimenten van Google Labs moet je proberen of zien

Google heeft een speciale plek voor zijn nieuwste AI-experimenten die jij mag uitproberen. Deze Google Labs-experimenten zijn de moeite waard.

AI-experimenten van Google Labs

Binnen Google worden medewerkers aangemoedigd om te experimenteren met AI. Google geeft alvast toegang tot deze experimenten om zo feedback te verzamelen, voordat de functies in bijvoorbeeld Gmail of de Gemini-app worden verwerkt.

Waarom is dat interessant? Onder andere Notebook LM, AI Mode en Gemini in Google Foto’s en Chrome zijn begonnen bij Google Labs. Hier kun je dus als eerste de AI-toepassingen van de toekomst proberen.

Stitch (test hier)

Stitch is een nieuwe tool om designs voor apps of websites te maken via prompts. Je kiest wat je maakt en welk AI-model je wil gebruiken. Daarna beantwoord je simpelweg de vragen van Stitch.

Als je bijvoorbeeld begint met “een app voor een evenement”, dan zal Stitch aanraden om een reeks functies toe te voegen zoals een programma, lijst met aanwezige artiesten, een interactieve kaart en een plek voor je tickets. Vervolgens kun je wijzigingen aanbrengen of het ontwerp starten.

CC (check hier)

CC is een productiviteit-agent voor je Gmail, Agenda en Drive die elke dag een briefing geeft, met je afspraken en to-do’s. Zo mis je niets dat is begraven onder een lading e-mails. Je kunt CC ook mailen met extra instructies, voor bijvoorbeeld het instellen van herinneringen.

Helaas is CC op dit moment alleen toegangelijk voor mensen in de Verenigde Staten en Canada, en is er een wachtlijst. Wel is het een hele interessante tool om in de gaten te houden.

Mixboard (test hier)

Mixboard kun je zien als een plek om te brainstormen. Via prompts stel je moodboards samen, om bijvoorbeeld een feestje te plannen of het kleurenpallet van je huis te bepalen. Inmiddels is Mixboard ook voor Android beschikbaar, te installeren via je browser.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Learn Your Way (test hier)

Er is veel kritiek over de rol van AI in het onderwijs, maar de technologie kan juist ook worden gebruikt om beter te leren. Met deze tool kies je een onderwerp, een niveau en iets waar je interesse in hebt. Zeg je bijvoorbeeld dat je een gamer bent, dan wordt de stof uitgelegd via gamelogica. Je kunt ook een audioles krijgen en jezelf laten overhoren. Je eigen pdf uploaden met leerstof kan alleen als je jezelf op de wachtlijst plaatst.

Opal (test hier)

Met Opal maak je mini-apps via normale taal. Je hoeft dus niet te kunnen programmeren. Hoewel Claude Code de hoek van vibe coding inmiddels domineert, maakt Opal het allemaal een stukje laagdrempeliger.

Disco (test hier)

Met Disco kun je een verzameling tabbladen transformeren in een app. Als je bijvoorbeeld op reis gaat en tabbladen vol hebt staan met tips voor evenementen of locaties, dan maak je een ‘GenTab’ waarmee alles op een interactieve kaart wordt geplaatst. Hier kun je onder andere weersinformatie aan toevoegen en zo makkelijker een planning maken. Disco heeft wel een wachtlijst.

Zoeken Live met Gemini

Wist je dat je tegenwoordig Gemini Live ook gewoon in de Google-app kunt gebruiken? Lees alles over Zoeken Live.