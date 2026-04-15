Waarom je echt eens een andere browser dan Chrome moet proberen

Chrome is de standaardbrowser voor Android en gebruik je waarschijnlijk ook op je desktop. Toch loont het om eens naar een alternatief te kijken.

Je moet eens een Chrome-alternatief proberen

Chrome is een goede webbrowser. Tenminste, als je tevreden bent met een ouderwetse manier van online gaan terwijl Google met alles meekijkt. Voor een app die je de hele dag door gebruikt is het zonde om niet eens rond te kijken wat er nog meer wordt gemaakt.

AI

Je zou niet de enige zijn, want sinds oktober 2025 daalt het marktaandeel van Chrome. Uit cijfers van GlobalStats blijkt dat Chrome in oktober 2025 nog de keuze was van 73,1 procent van alle browsergebruikers. Inmiddels gaat het om 66,7 procent. Dat lijkt geen groot verschil, maar gaat om pakweg 200 miljoen minder mensen.

Er is een enkele opvallende stijger in de statistieken. Dat is niet Safari van Apple, niet Edge van Microsoft en ook niet Firefox of Samsung Internet. Het is ‘Anders’. Dat komt door de recente groei van de AI-browser. Terwijl Google voorzichtig Gemini aan Chrome toevoegt, vinden anderen het internet opnieuw uit. Kijk bijvoorbeeld maar eens wat Comet van Perplexity doet, waarbij de AI voor jou formulieren invult of taken automatiseert.

Comet van Perplexity

Wees wel voorzichtig met browsers die agents inzetten. Die zijn namelijk erg kwetsbaar voor aanvallen waarbij opdrachten (prompts) verstopt zitten. Laat je dat echter niet tegenhouden om te kijken wat er verkrijgbaar is, want er gebeurt veel interessants. Pas gewoon op met het uit handen geven van taken.

Privacy

Daarnaast klinken er steeds meer zorgen rond hoeveel gegevens Google van ons verzamelt. Makers van andere browsers spelen slim in op de vraag voor meer privacy. Niet alleen omdat ze niet met je meekijken, maar bijvoorbeeld ook doordat de browsers standaard trackers blokkeren zodat je gedrag niet in de gaten wordt gehouden voor gepersonaliseerde advertenties.

Voorbeelden hiervan zijn Brave, Firefox en Tor Browser. Dit zijn topbrowsers die echt wat toevoegen als je privacy belangrijk vindt. En als je graag een Europese browser wil, dan is Vivaldi uit Noorwegen een uitstekende optie.

Extra

Ook is het tof om te zien wat voor nieuwe functies er voor browsers worden bedacht. De grootste vernieuwing van Chrome is recentelijk dat het mogelijk is om je tabbladen verticaal te plaatsen.

Ondertussen kun je met Firefox niet alleen tabgroepen maken, maar deze met AI ook automatisch laten groeperen. Ideaal voor iedereen (zoals ik) die tussen de talloze open tabbladen het internet niet meer ziet. Met Arc Browser kun je jouw online leven opdelen in Spaces, zoals je eigenlijk een browser voor werk, voor trips plannen, voor je hobby of voor shoppen hebt. Elk met hun eigen tabbladen en favorieten.

Probeer vooral eens wat uit en kijk wat je bevalt. Als de uiteindelijke conclusie is dat Chrome toch het prettigst voelt, is dat natuurlijk ook helemaal prima. Maar net zoals je hopelijk een goed matras uitkiest omdat je zoveel tijd in bed besteed, verdien je het om eens niet voor de standaard webbrowser te kiezen.

