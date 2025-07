PDF lezen in seconden: ‘Google Drive maakt straks samenvattingen’

Wie voor werk of school voortdurend door lange pdf-documenten moet speuren, heeft geluk met een nieuwe Google Drive-functie.

Google Drive automatische samenvattingen

Google is bezig haar slimme AI-tools in te bouwen in het grote aanbod van apps en diensten. Zo krijg je onderhand al de hulp van Gemini in je mailbox, gebruik je Circle to Search om informatie over je telefoonscherm te vinden en kan Gemini je helpen bij het maken van een playlist. Nu gaat de kunstmatige intelligentie van de zoekgigant je ook helpen bij het lezen van pdf’jes op Android.

De redactie van Android Authority duikt vaker diep in de broncode van Android-apps en vond deze keer een opvallende nieuwe functie voor Google Drive. Je laat de app binnenkort een samenvatting maken van een pdf-bestand. Hiervoor druk je op de ‘Vat dit bestand samen-knop’ die dan in beeld verschijnt.

Vervolgens kun je hier met de Gemini AI-assistent over doorpraten. Zo krijg je makkelijker direct de informatie waarnaar je opzoek bent, in plaats van deze zelf te moeten zoeken. Het ziet er volgens de code zelfs naar uit dat Google Drive de samenvatting automatisch gaat maken, zodat je meteen weet waar het bestand over gaat, zodra je deze opent.

Een soortgelijke functie was al in de maak voor de pdf-lezer van Google Drive op pc, maar nu duikt hij dus op in de Android-app. Wanneer deze functie beschikbaar zal zijn, is nog niet bekend. Soms laat Google functies al maanden in een app zitten om het achter de schermen te testen, waarna het pas voor de meeste gebruikers beschikbaar wordt. Ook dan kan de uitrol eerst in de Verenigde Staten plaatsvinden, om vervolgens ook naar Nederland te komen.

Zoals gezegd voegt Google steeds meer AI toe aan haar apps en diensten. Onlangs begon de zoekgigant aan AI-samenvattingen van nieuwtjes in Google Discover. Deze AI-overzichten vind je onderhand ook al in de zoekmachine van Google. Ook is er een AI Mode op komst, waarmee je zoekt over het hele internet met tekstopdrachten. Die functie wordt nu nog getest.

Op de hoogte blijven van het laatste Google-nieuws? Check onze app en nieuwsbrief.