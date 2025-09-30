‘Nieuwe Google Home-functie houdt je straks beter up-to-date’

Er komt een nieuwe functie voor Google Home aan, die je bijbrengt over wat er in je huis is gebeurd. Zo zit het.

Google Home ‘Home Brief’ functie gespot

Draait jouw slimme huis op Google Home, met slimme camera’s, een slimme deurbel en andere beveiligingsproducten? Grote kans dat je dan vaak meldingen binnenkrijgt over beweging en gebeurtenissen in je huis. Het ziet ernaar uit dat Google deze “spam” binnenkort gaat verminderen, met een nieuwe functie in de app.

Het heet Home Brief en is gespot door het team van Android Authority. Zij doken in de broncode van de app en vonden referenties naar de nog niet-uitgebrachte functie. Onder een kopje over beveiliging wordt Home Brief benoemd, wat erop wijst dat het een samenvattingsfunctie gaat zijn voor de gebeurtenissen in je huis.

Volgens de Google Home app moet de beveiliging van je huis ‘snappen wat het ziet’. We verwachten dat de Home Brief functie de verschillende activiteiten analyseert en vervolgens in een overzicht verwerkt. Zo kun je als gebruiker zelf kiezen wanneer je wil zien wat er allemaal in je huis gebeurt, in plaats van dat je constante meldingen krijgt.

Mogelijk wordt er extra AI toegevoegd aan de Home Brief-functie. Denk aan het herkennen van dieren en personen of het weten van de urgentie van bepaalde situaties. Zo zou Google Home je een pushmelding kunnen sturen als een onbekend persoon binnenkomt, maar bewaart hij de hond die langsloopt voor het Home Brief-overzicht.

Er is al een soortgelijke functie in de Google Home-app aanwezig, die gebeurtenissen van je beveiligingscamera’s onder elkaar zet. De Home Brief-functie kan dus ook slechts een herontwerp zijn van die functie, al hopen wij dat de techgigant uitpakt met verdere slimme verbeteringen.

Wat verwacht jij van de Home Brief-functie? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina! Altijd op de hoogte van het laatste Google-nieuws?