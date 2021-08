Google onthult nieuwe Nest Cam en Nest Doorbell: dit moet je weten

Google heeft verschillende Nest-apparaten onthuld. Naast een slimme deurbel, de Nest Doorbell, komt het bedrijf ook met een nieuwe beveiligingscamera. Dit moet je weten.

Google Nest Doorbell officieel aangekondigd

Eén belangrijke verbetering van de nieuwe Google Nest Doorbell en Nest Cam is dat de apparaten geen stroomkabeltje meer nodig hebben. In plaats daarvan werken ze op een oplaadbare accu, die volgens Google meerdere maanden op een volle lading meegaat.

Van beide producten verschijnt overigens ook een versie met netsnoer, zodat je ze alsnog op aan het stroom kan hangen (en nooit de accu hoeft op te laden). De ‘draadloze’ versies zijn echter handig, want hierdoor kun je de Nest-apparaten op veel meer plekken bevestigen, ook als er dus geen stopcontact in de buurt is.

De Nest Doorbell van Google is voorzien van een camera en kan gebeurtenissen in en rond het huis detecteren. Hierdoor krijg je bijvoorbeeld een notificatie als er een pakketje is bezorgd en voor de deur ligt. De camera heeft verder nachtvisie om goed te werken in het donker. Als de stroom of wifi uitvalt, worden beelden alsnog bewaard op de interne opslag van de Doorbell. Dit geldt ook voor de nieuwe Nest Cam.

Nieuwe Google Nest Cam

Over de Google Nest Cam gesproken: de beveiligingscamera heeft een IP54-certificatie en kan daardoor tegen water. De 2 megapixel-camera neemt op in full-hd (1920 bij 1080 pixels) en kan digitaal inzoomen. De camera heeft bewegingsdetectie en werkt – net als de Nest Doorbell – samen met de Google Home-app op je smartphone. Beelden zijn echter ook op de Google Nest Hub, een slimme speaker met een scherm, te bekijken.

Tot slot is er de Google Nest Cam met Floodlight, oftewel een schijnwerper. Die gebruikt het apparaatje om verlichting in te schakelen als het beweging detecteert. Bijvoorbeeld als een persoon voorbijloopt. De Nest Cam met Floodlight moet wel met een stroomkabel worden aangesloten en is een stukje duurder dan de ‘normale’ Nest Cam.