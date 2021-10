‘Honor werkt aan vouwbare smartphone: de Honor Magic X’

Honor komt later dit jaar met een vouwbare smartphone, die volgens geruchten de ‘Honor Magic X’ gaat heten. Het toestel gaat de strijd met andere vouwtelefoons, zoals de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Vouwtelefoon van Honor heeft Google-diensten aan boord

Honor werkt aan een vouwbare smartphone, die qua ontwerp wat weg heeft van de Huawei Mate X2. Dat stelt een recente post op het Chinese Weibo. Honor heeft na jaren van restricties weer toegang gekregen tot Google-diensten. Dat komt omdat Honor niet langer onderdeel is van ex-moederbedrijf Huawei.

Huawei wordt ervan verdacht te spioneren voor de Chinese overheid. Daarom mag het bedrijf sinds 2019 onder andere geen gebruik meer maken van Google-diensten. Honor werd hierin meegesleurd. De smartphoneverkoop kelderde en het Westerse einde voor Honor leek nabij. Honor staat sinds een paar maanden echter volledig los van Huawei en dus lijkt het bedrijf langzaam maar zeker weer omhoog te krabbelen.

Huawei Mate X

Een vouwbare smartphone van Honor stond naar verluidt al langer op de planning, maar dankzij COVID-19 ging de lancering niet door. Dit toestel stond in de wandelgangen bekend als de Honor Magic Fold. Die naam is nu veranderd; het toestel gaat volgens de bron straks door het leven als de Honor Magic X. Verder is er nog maar weinig over de smartphone bekend.

Komen Honor-smartphones ook weer naar Nederland?

Nu Honor-smartphones weer de complete Android-ervaring kunnen bieden, zijn de telefoons weer toegankelijk voor het grote publiek. De smartphonefabrikant boekte in het verleden heel wat succes op Nederlandse bodem. Wij denken dan ook zeker dat het bedrijf binnenkort weer smartphones in Nederland gaat verkopen.

Onlangs kondigde Honor de Honor 50 aan voor Europa. Het toestel komt in oktober op de markt. Voor welke landen dit precies geldt, is echter nog niet bekend. Als het toestel naar Nederland komt, is de kans aanwezig dat ook de vouwtelefoon op een dag in Nederland verkrijgbaar is.

