Honor krijgt Google-apps terug en komt met nieuwe smartphones

Honor, dat eerder onderdeel was van Huawei, mag weer smartphones met Google-apps en -diensten uitbrengen. De eerste toestellen met de volledige Android-ervaring worden al binnenkort uitgebracht.

Honor mag weer Google-apps gebruiken

De Chinese smartphonemaker Honor komt met goed nieuws, want het bedrijf mag weer smartphones met Google-apps en -diensten maken. Dit laat de fabrikant desgevraagd weten aan website The Verge. Honor heeft twee jaar lang toestellen moeten uitbrengen zonder Google-ondersteuning en belangrijke apps als Gmail, YouTube, Google Maps en de Play Store.

Dit omdat het bedrijf onderdeel was van Huawei, dat door een handelsverbod niet mag samenwerken met Google en andere hardwarepartners. Huawei wordt al lange tijd verdacht van spionage en staat daarom sinds mei 2019 op een zwarte lijst. Omdat Honor eind vorig jaar werd verkocht, krijgt de fabrikant weer de beschikking over een Google-certificering.

Hierdoor werken alle Google-apps en -diensten dus weer op nieuwe Honor-telefoons, maar kan het bedrijf ook een duidelijker updatebeleid bieden. Recente Huawei-telefoons, zoals de P40 en P40 Pro, draaien op een open source-versie van Android waarin veel belangrijke onderdelen ontbreken.

Honor 50 aangekondigd

Honor laat weten dat het deze maand smartphones uitbrengt die ´gewoon´ Google-diensten hebben: de Honor 50, 50 Pro en 50 SE. De toestellen verschijnen eerst in China, maar het is onduidelijk of ze ook in de Benelux worden uitgebracht. Omgerekend kosten ze respectievelijk ongeveer 350, 480 en 312 euro.

De toestellen hebben alle drie een Snapdragon 778G-processor met 5G-ondersteuning, en een opvallend design met grote camera-eilanden achterop. De Honor 50 en 50 Pro hebben een oled-scherm van 6,57 en 6,72 inch, terwijl de goedkopere 50 SE het met een 6,78 inch-lcd-display moet doen.

Opvallend is dat de accucapaciteit bij de Honor-telefoons relatief laag is: 4000 mAh bij de Honor 50 SE en Pro-versie, en 4300 mAh bij de reguliere Honor 50. De smartphones laden wel erg snel op, waarbij het Pro-model dankzij de 100 Watt-oplader in nauwelijks een half uur helemaal vol zit. Tot slot draaien de telefoons op Android 11 en hebben ze meerdere cameralenzen achterop, waaronder een 108 megapixel-hoofdcamera.

