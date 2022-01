‘Specificaties van krachtige gamingsmartphone Lenovo Halo gelekt’

De Lenovo Halo is het nieuwe gamingvlaggenschip van de fabrikant. Naar verwachting beschikt de gamingsmartphone als één van de eersten de krachtige Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chip.

‘Lenovo Halo heeft de Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chip’

Er zijn renders van het ontwerp van het nieuwe vlaggenschip van Lenovo verschenen. Betrouwbare bronnen melden dat de Halo dé nieuwe gamingsmartphone moet worden. De fabrikant, die ook de telefoons van Motorola maakt, staat zelf niet bekend om haar high-end telefoons. Toch brengt Lenovo eens in de zoveel jaar een fonkelnieuw vlaggenschip uit, zoals de Lenovo Legion Duel. De bron meldt echter dat de Halo niet gezien moet worden als de opvolger van dit toestel.

Het nieuws waar wij het meest naar uitkijken, is dat in de Lenovo Halo hoogstwaarschijnlijk de Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chip te vinden is. Dit is ontdekt door te kijken naar het modelnummer van de chipset. Dit lijkt op die van de Snapdragon 8 Gen 1-chip, die we gaan zien in andere nieuwe vlaggenschepen als de OnePlus 10 en Motorola Edge X30.

Specificaties en renders gelekt

Bovenstaande foto’s tonen de gelekte renders van de nieuwe Lenovo Halo. We zien een strakke afwerking (8 millimeter dun) en een groot scherm. Hiervan wordt beweerd dat het om een 6,67 inch-oled-display gaat. De bron meldt dat het scherm maar liefst 144 keer per seconde ververst. Daarmee voelt het gebruik van de telefoon enorm soepel aan. De resolutie is nog onbekend.

Er wordt beweerd dat de telefoon in verschillende versies verkrijgbaar komt. Het werkgeheugen begint bij 8GB en kan voor een meerprijs met 12GB of zelfs 16GB gekocht worden. Daarnaast heeft de telefoon 128GB of 256GB opslagruimte. Met deze specificaties zal deze nieuwe chip van Qualcomm perfect zijn om zware games te spelen.

De capaciteit van de accu van de Lenovo Halo is tevens gelekt. De gamingsmartphone krijgt een 5000 mAh-batterij, met ondersteuning voor snelladen. Dit gaat met maximaal 68 Watt. Hiermee is het mogelijk om lange tijd te gamen en de telefoon daarna weer enorm snel op te laden. De Lenovo Halo krijgt verder een 50 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor. De selfiecamera maakt met 16 megapixels foto’s.

Lenovo Halo prijs en releasedatum

De bron meldt dat de telefoon in het najaar van 2022 op de markt verschijnt. Over de kleuropties en de prijs van de Lenovo Halo gamingsmartphone is nog niets bekend.



