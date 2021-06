Dit is de Lenovo Smart Clock 2: slimme wekker met Google Assistent

Lenovo heeft de Smart Clock 2 officieel gepresenteerd. De opvolger van de eerste slimme wekker heeft weer integratie met Google Assistent. Ook is het mogelijk om een optionele draadloze lader te kopen, waardoor je direct je smartphone of bijvoorbeeld horloge op kan laden.

Lenovo Smart Clock 2 officieel

De Lenovo Smart Clock 2 is de nieuwe slimme wekker van het bedrijf en volgt de eerste Smart Clock uit augustus 2020 op. Het uiterlijk is wat gewijzigd en ook is er een dockingstation bij te bestellen. Daarmee kun je een smartphone of ander product ook draadloos opladen. Dat werkt via het Qi-protocol, waardoor je toestellen met 5, 7,5 of 10 Watt kunt opladen.

Ook werkt de accessoire met MagSafe van Apple. Daarnaast is er nog een losse usb-poort aanwezig op de wekker, waarmee je een tweede apparaat kunt voorzien van stroom.

Het schermpje is 4 inch groot en aanraakgevoelig. Je kunt onder meer instellen dat je de tijd en datum ziet, maar ook kalenderafspraken bekijken, fotocollages starten of door de instellingen scrollen. Bediening kan dus via het touchscreen, maar ook via de Google Assistent. Zodoende kun je allerlei vragen stellen aan de digitale butler, wekkers zetten of bijvoorbeeld je favoriete afspeellijst op Spotify starten.

De Smart Clock 2 komt op de markt in drie kleuren: blauw, grijs en zwart. De geluidskwaliteit is iets verbeterd dankzij twee speakers. Er is 8GB interne opslag aan boord, net zoals wifi en bluetooth. Ook vind je enkele fysieke knoppen op de Smart Clock 2. Zo kun je makkelijk de microfoon in- en uitschakelen en het volume regelen. Een ingebouwde camera is niet aanwezig, uiteraard om de privacy te waarborgen.

Meer betaalbare slimme wekkers

Er zijn meerdere slimme wekkers op de markt die perfect werken met Google Assistent. Zo heb je de soortgelijke Mi Smart Alarm Clock van fabrikant Xiaomi. Daarnaast is ook er ook nog de Nest Hub 2 van Google zelf. Dat apparaat is met een prijs van 99 euro wel een stuk hoger, maar dat apparaat heeft onder andere een groter scherm en betere speakers aan boord.

Begin mei hebben we de Nest Hub 2 uitvoerig getest en al onze ervaringen lees je dan ook in de Google Nest Hub 2 review. Kijk je liever? Bekijk dan onze reviewvideo op YouTube of klik hieronder.

Prijs en beschikbaarheid Smart Clock 2

Inclusief dockingstation met draadloze oplader kost de Smart Clock 2 90 euro. Waarschijnlijk ligt ‘ie vanaf augustus in de winkels. Op verschillende markten zal de wekker ook los verkrijgbaar zijn, maar voor welke prijs is nog onbekend.

