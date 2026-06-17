Deze nieuwe Lenovo-tablet verrast door opvallende features

Lenovo onthult de Tab Plus Gen 2, een premium entertainmenttablet die ook in Nederland wordt uitgebracht. De tablet beschikt over een aantal opvallende features.

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Lenovo Tab Plus Gen 2 officieel aangekondigd

De nieuwe Lenovo Tab Plus Gen 2 is aangekondigd. De tablet verschijnt ook in Nederland en is ‘binnenkort verkrijgbaar’ voor een adviesprijs van 399 euro. Het apparaat is volgens Lenovo een entertainmenttablet en heeft een JBL-luidsprekersysteem dat uit negen units bestaat. Geluid moet hierdoor (veel) beter klinken dan bij andere tablets. Geinig is dat je de Tab Plus Gen 2 ook als bluetoothspeaker kan gebruiken.

De Tab Plus Gen 2 heeft een fors scherm van 12,1 inch, met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels en een ververssnelheid van 120Hz. Een groot scherm is natuurlijk fijn als je veel films en series kijkt en graag een spelletje speelt. De maximale helderheid ligt op 800 nits, wat voor gebruik binnenshuis ruim voldoende is.

Onder de motorkap van de Lenovo-tablet zit een MediaTek Dimensity 7400-processor. Dat is een redelijk vlotte chip, die we kennen van bijvoorbeeld de Motorola Edge 60 Neo van eind vorig jaar. Ook aanwezig is 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Lenovo verkoopt daarnaast een uitvoering met 256GB opslag.

De accu van de Lenovo Tab Plus Gen 2 heeft een capaciteit 10200 mAh en kan snel opladen met maximaal 45 watt. Volgens de fabrikant kun je tot 15 uur lang YouTube-video’s kijken met een volle lading. Het apparaat weegt verder 775 gram, heeft een 13 megapixel-camera achterop, 8 megapixel-frontcamera en plek voor een micro-sd-kaartje.

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De nieuwe tablet draait uit de doos op Android 16, al is Android 17 toevallig deze week uitgebracht. Die update komt later ook naar de Lenovo Tab Plus Gen 2 en in de toekomst wordt ook Android 18 voor het apparaat uitgebracht. Beveiligingspatches worden de komende vier jaar uitgerold.

De Tab Plus Gen 2 heeft een ingebouwde standaard die 360 graden kan draaien, wat van pas komt als je een film gaat kijken. Lenovo laat tot slot weten dat de tablet overweg kan met de Tab Pen Plus – een stylus – en het Lenovo Wireless Keyboard.