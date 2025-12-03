‘Motorola Edge 70 Ultra-renders gelekt: dit is het nieuwe vlaggenschip’

Het is al even geleden dat Motorola met een echt vlaggenschip op de markt kwam. Als de geruchten kloppen, hoeven we niet lang te wachten op de nieuwste aanwinst: de Edge 70 Ultra.

Populaire chip, AI-knop en 1,5k scherm

In april 2024 verwelkomden we de Edge 50 Ultra, het laatste niet-vouwbare vlaggenschip van Motorola. De 60 Ultra heeft het licht nooit gezien en nu zijn de kansen daarop nog kleiner geworden. Dat concluderen we na een recent lek van de renders van wat de Edge 70 Ultra zou kunnen zijn.

De Snapdragon 8 Gen 5-chipset heeft zijn intrede gedaan in enkele high-enders van eind 2025. Maar, waar de OnePlus 15 en Realme GT 8 Pro de Elite-uitvoering onder de motorkap hebben, moet de aankomende Motorola Edge 70 Ultra het waarschijnlijk doen met de gewone Snapdragon 8 Gen 5. Nog steeds een snelle chipset.

Motorola Edge 70

Qua scherm wordt gesproken over een oled-display van 1,5K met een ververssnelheid van 120Hz. Het display zelf zou 6,7 of 6,8 inch kunnen zijn, al is dat nu nog giswerk. Andere specs die de ronde doen, zijn dat de Edge 70 Ultra 16GB werkgeheugen krijgt en vanuit de doos op Android 16 draait.

Wat de gelekte renders wél al verklappen, zijn de aan/uit-knop en volumeknop aan de rechterkant. Interessanter is de linkerkant, waar een knop zit die bedoeld lijkt voor AI-functies. Dat doet ons denken aan de OnePlus 15.

Bijzondere achterkant en stoere look

Wat we ook al kunnen zien, zijn drie camera’s op een nagenoeg vierkant eiland met licht afgeronde hoeken. Het is te verwachten dat dit een hoofdcamera, groothoeklens en telelens zijn. Het eiland wordt omringd door een achterkant met een opvallende textuur voor mogelijk extra comfort en grip.

De twee gelekte kleuren – donkerblauw (dat door de textuur op een spijkerbroek lijkt) en olijfgroen – geven de telefoon een stoere look. Of dit alle kleurvarianten zijn, weten we nog niet.

Prijs en releasedatum

Waarin de Ultra gaat verschillen van de ‘gewone’ Edge 70, is nog even afwachten. Als het een verbetering wordt, dan is dat erg goed nieuws. De Edge 70 bekroonden we namelijk met een krappe 8. Al zal veel ook afhangen van het prijskaartje. De Edge 70 is momenteel te koop voor € 645,84.

De geruchten zijn dat we niet heel lang hoeven te wachten op de Edge 70 Ultra, met begin 2026 als veel gehoorde lanceringsdatum. Daarmee zou het toestel de concurrentie kunnen aangaan met de aankomende OnePlus 15R, die hoogstwaarschijnlijk eind dit jaar nog uitkomt.