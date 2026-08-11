Deze Motorola-telefoons krijgen Android 17 (en deze niet)

Heb je een Motorola-smartphone en zit je te wachten op de Android 17-update? Goed nieuws, want het merk heeft een lijst gedeeld met de telefoons die de upgrade krijgen.

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Deze Moto’s krijgen een Android 17-update

Waar sommige fabrikanten een heel duidelijk updatebeleid hebben, is dat van Motorola nogal ingewikkeld. Zo kan het per toestel verschillen hoe lang ze worden bijgewerkt en welke Android-updates ze krijgen.

Nu Android 17 een tijdje uit is, vraag jij je misschien af of jouw Motorola-smartphone de update ontvangt. In een blog van Lenovo Spanje wordt nu een lijst gedeeld met de Moto’s die sowieso Android 17 krijgen.

Het gaat in totaal om ruim 50 toestellen, die lang niet allemaal in Nederland zijn uitgebracht. Hieronder zetten we daarom de smartphones op rijtje die hier zijn verschenen en straks op Android 17-versie draaien. Mis je nog een toestel? Laat het ons dan weten in de reacties onder dit artikel!

Motorola Razr-serie

Motorola Razr 70, Razr 70 Plus, Razr 70 Ultra

Motorola Razr 60, Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr Fold

Motorola Edge-serie

Motorola Edge 70, Edge 70 Pro, Edge 70 Max, Edge 70 Fusion

Motorola Edge 60, Edge 60 Pro, Edge 60 Max, Edge 60 Fusion

Motorola Edge 50 Ultra, Motorola Edge 50 Neo

Motorola Moto G-serie

Motorola Moto G87

Motorola Moto G86

Motorola Moto G86 Power

Motorola Moto G77

Motorola Moto G67

Motorola Moto G57

Motorola Moto G57 Power

Motorola Moto G56

Motorola Moto G47

Motorola Moto G37 Power

Motorola Signature-serie

Motorola Signature

Let op: de lijst van Lenovo lijkt niet helemaal compleet te zijn. Zo ontbreken de Edge 50 Neo en Moto G56, die ook de Android 17-update zouden moeten krijgen. We hebben de telefoons daarom toegevoegd aan het overzicht.

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De nieuwe features in Android 17

Heb je een oudere Motorola-telefoon? Dan kan het zijn dat je buiten de boot valt en niet kan updaten naar Android 17. Gelukkig worden de meeste recente toestellen ‘gewoon’ netjes bijgewerkt.

Android 17 is niet de allergrootste update, maar introduceert toch toffe nieuwe features. Nieuw is bijvoorbeeld Pause Point, een functie die voorkomt dat je onnodig zit te doomscrollen op je telefoon.

Verder voegt de update bubbels toe om makkelijker te multitasken en is er een gamingmodus voor vouwtelefoons. Met ‘Screen Reactions’ maak je simpel een reactievideo, die je weleens ziet op TikTok en als YouTube Shorts.