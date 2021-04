‘Motorola Moto G60 en Moto G20 te zien op gelekte renders’

Motorola bracht de afgelopen maanden al de nodige smartphones uit, maar lijkt aan nog een tweetal toestellen te werken. De Moto G60 en Moto G20 zijn te zien op gelekte renders en in dit artikel lees je er meer over.

‘Motorola Moto G60 renders opgedoken’

Op de afbeeldingen, die door Twitteraar Yabhishekhd zijn gedeeld, is het design van de Motorola Moto G60 te zien. Het toestel heeft een scherm met redelijk dunne randen en een achterkant met verschillende kleurtjes. Vooral het camera-eiland valt op door de groen/blauwe kleur. Het scherm heeft een cameragat en op de achterkant zit ook een vingerafdrukscanner.

De website GizmoChina schrijft dat het display van de Moto G60 mogelijk 6,78 inch groot is, een resolutie van 2460 bij 1080 pixels heeft en maximaal 120 keer per seconde ververst. Door die hoge ververssnelheid worden beelden veel vloeiender weergegeven. De Moto G30, die sinds kort in Nederland te koop is, heeft ook een vloeiender scherm, dat overigens 90 keer per seconde ververst.

Verder zou de Moto G60 beschikken over een 108 megapixel-hoofdcamera, 16 megapixel-groothoeklens en een nog onbekende 2 megapixel-sensor. Tot slot is de telefoon mogelijk voorzien van een Snapdragon 732G-processor, 4/6GB RAM, 64/128GB opslagruimte en een enorme 6000 mAh-accu.

Moto G20

De Motorola Moto G20 lijkt een goedkoper toestel te worden, met een wat verouderd design. Ook zou de smartphone een tragere Unisoc-processor hebben, maar wel vier camera’s achterop. Op de achterzijde zit ook een vingerafdrukscanner om het toestel te ontgrendelen.

De accu is vermoedelijk 5000 mAh en ondersteunt opladen met maximaal 10 Watt. Het is onduidelijk wanneer de Moto G20 (en Moto G60) worden aangekondigd, wat ze gaan kosten en of ze ook in de Benelux verschijnen.

Ook nieuw: Moto G100

Vorige week kondigde Motorola de Moto G100 aan. Dit is een high-end smartphone van 499 euro met erg goede specificaties, een fraai design en vloeiend 90Hz-scherm. Het toestel heeft daarnaast 5G-ondersteuning, twee selfiecamera’s en drie camera’s op de achterkant.

De Moto G100 is medio mei verkrijgbaar in Nederland.