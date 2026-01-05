Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8 cadeau!

Deze series en films ga je deze week streamen: met Pitt het nieuwe jaar in

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
5 januari 2026, 16:12
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: met Pitt het nieuwe jaar in

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 2 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 2 (2026): The Pitt

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Pitt (seizoen 2) 

We hebben het eerste seizoen uitgeroepen tot beste serie van 2025, dus we zitten klaar voor nieuwe afleveringen van The Pitt. In deze serie volg je elk seizoen een chaotische shift op de eerste hulp van een ziekenhuis in Pennsylvania. Het tweede seizoen speelt zich tien maanden later af, tijdens het stressvolle weekend van 4 juli (Independence Day).

Het tweede seizoen van The Pitt kijk je vanaf 9 januari op HBO Max. 

The Pitt Season 2 | Official Trailer | HBO Max
HBO Max: Stream series & films

HBO Max: Stream series & films

WarnerMedia Global Digital Services, LLC

Gratis via Google Play

2. His & Hers 

Tessa Thompson speelt een journalist, terwijl Jon Berntal een detective speelt. Ze zoeken beide naar de waarheid achter een moord, maar staan lijnrecht tegenover elkaar. Wat deze situatie extra lastig maakt, is dat de twee een relatie hebben.

HIs & Hers kijk je vanaf 8 januari op Netflix.

HIS & HERS | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

3. People We Meet on Vacation 

Gebaseerd op het gelijknamige boek, gaat People We Meet on Vacation over twee vrienden die elke zomervakantie samen optrekken. De vraag die jaarlijks zwaarder weegt is of het puur een vriendschap blijft.

People We Meet on Vacation kijk je vanaf 9 januari op Netflix.

People We Meet On Vacation | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

4. Tron: Ares

De wereld van Tron lekt naar de echte wereld via printbare soldaten. Gaat er eentje dood? Dan wordt er gewoon een nieuwe gemaakt. Dat kan niet lang goed gaan.

Tron: Ares kijk je vanaf 7 januari op Disney Plus.

Tron: Ares | Officiële Trailer | Disney NL
Disney+

Disney+

Disney

Gratis via Google Play

5. Winter Vol liefde 2026 

De komende negen weken kun je weer kijken naar Nederlandse singles die in winterse omstandigheden op zoek gaan naar de liefde. Let op: als je Videoland of NLZiet hebt, kun je meerdere afleveringen vooruit kijken. Op Videoland net iets eerder dan NLZiet.

Het nieuwe seizoen van Winter Vol Liefde kijk je vanaf 5 januari op Videoland.

Videoland

Videoland

RTL Nederland B.V.

Gratis via Google Play

Trailer van de week: Wonder Man

Marvel Television’s Wonder Man | Official Trailer
Bronnen afbeeldingen: HBO Max, RTL
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
