Deze series en films ga je deze week streamen: Nicolas Cage is Spider-Noir

Erwin Vogelaar
25 mei 2026, 16:04
Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 22 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 22 (2026): Spider-Noir, The Four Seasons

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. “Spider-Noir”

Voor het eerst speelt Nicholas Cage de hoofdrol in een serie en niet zomaar eentje: hij is een Spider-Man-variant in de jaren dertig van New York. Leuk is dat je de keuze krijgt om de serie in zwartwit te kijken (zoals die is bedoeld) of toch in kleur.

Spider-Noir kijk je vanaf 27 mei op Prime Video.

2. The Four Seasons (seizoen 2)

Nu één van hen er niets meer is, is het voor deze vriendengroep belangrijker dan ooit om er samen tussenuit te gaan. Ze denken allemaal na over de volgende fase in hun levens, terwijl er natuurlijk weer van alles mis gaat.

Het tweede seizoen van The Four Seasons kijk je vanaf 28 mei Netflix.

3. Bugonia 

Twee mannen ontvoeren de ceo van een groot bedrijf, omdat ze er van overtuigd zijn dat zij een alien is die de aarde wil verwoesten. 

Bugonia kijk je vanaf 28 mei SkyShowtime.

4. Rick and Morty (seizoen 9)

Rick en Marty zijn terug voor het negende seizoen van deze hitserie, waarin de jonge Morty samen met zijn gestoorde opa avonturen beleeft in de ruimte en in verschillende dimensies.

Het negende seizoen van Rick and Morty kijk je vanaf 25 mei op HBO Max.

5. Shelter

In de nieuwste Jason Statham-actiefilm speelt de acteur een huurmoordenaar die alleen op een eiland woont. Zodra hij een jong meisje redt van een gevaarlijke storm, is het voorbij met de rust.

Shelter kijk je vanaf 29 mei op Prime Video.

Trailer van de week: Vought Rising

