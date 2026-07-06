Samsung Galaxy S26 Ultra nu met gratis Samsung Tab A11+!

Bekijk actie

Deze series en films ga je deze week streamen: X-Men, Trying en meer

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
6 juli 2026, 16:51
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: X-Men, Trying en meer

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 28 van 2026 die je niet mag missen.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe films en series week 28 (2026): X-Men, Trying en meer

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. X-Men ’97 (seizoen 2)

Het eerste seizoen van X-Men ’97 was een grote verrassing. De animatieserie van vroeger werd weer opgepakt met waanzinnig geanimeerde gevechten, en emotioneel verwoestende scènes. Dit tweede seizoen draait volledig om superschurk Apocalypse, die door de tijd heen niets liever wil dan de X-Men verslaan.

Het tweede seizoen van X-Men ’97 kijk je vanaf nu op Disney Plus.

Marvel Animation’s X-Men ‘97 Season 2 | Official Trailer
Disney+

Disney+

Disney

Gratis via Google Play

2. Little House on the Prairie 

Klassieke serie Little House on the Prairie (dat het ooit 200 aflevering lang vol heeft gehouden) krijgt een remake. In de serie bouwt een jong gezin een klein huis op een plek waar ze niet welkom lijken. De 200 afleveringen gaat Netflix waarschijnlijk niet halen, want op de streamingdienst is een tweede seizoen tegenwoordig al een wonder.

Little House on the Prairie kijk je vanaf 9 juli op Netflix.

Little House on the Prairie | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

3. Trying (seizoen 5)

In deze samenwerking tussen Apple en BBC volg je een jong stel dat niet op de traditionele manier kinderen kan krijgen. In dit vijfde seizoen is er inmiddels veel veranderd, want hun kinderen zijn tieners. Dan komt hun biologische moeder de boel opschudden. 

Het vijfde seizoen van Trying kijk je vanaf 8 juli op Apple TV.

Trying — Season 5 Official Trailer | Apple TV
Apple TV

Apple TV

Apple

Gratis via Google Play

4. Babygirl

De veelbesproken film Babygirl is vanaf deze week te streamen op Videoland. De film van Halina Reijn gaat over een invloedrijke ceo (Nicole Kidman) die een affaire start met een stagiair (Harris Dickinson). 

Babygirl kijk je vanaf 10 juli op Videoland.

Babygirl | Official Trailer HD | A24
Videoland

Videoland

RTL Nederland B.V.

Gratis via Google Play

5. Silo (seizoen 3)

In post-apocalyptische serie Silo volg je mensen die leven in een gigantische ondergrondse silo. Dit derde seizoen geeft antwoorden over verschillende mysteries door naar het verleden te kijken: de start van de bouw van de silo.

Het derde seizoen van Silo kijk je vanaf nu op Apple TV.

Silo — Season 3 Official Trailer | Apple TV
Apple TV

Apple TV

Apple

Gratis via Google Play

Trailer van de week: Not Alone

Not Alone | Official Teaser Trailer
Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: Disney
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Chromecast-tips

Bekijk ook

Deze series en films ga je deze week streamen: Enola, Elle en Tip Toe

Deze series en films ga je deze week streamen: Enola, Elle en Tip Toe

29 juni 2026

Deze series en films ga je deze week streamen: House of the Dragon, The Bear

Deze series en films ga je deze week streamen: House of the Dragon, The Bear

22 juni 2026

Deze series en films ga je deze week streamen: I Will Find You, Joe Speedboot

Deze series en films ga je deze week streamen: I Will Find You, Joe Speedboot

15 juni 2026

Deze series en films ga je deze week streamen: Clarkson’s Farm gaat All In

Deze series en films ga je deze week streamen: Clarkson’s Farm gaat All In

1 juni 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren