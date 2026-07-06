Deze series en films ga je deze week streamen: X-Men, Trying en meer

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 28 van 2026 die je niet mag missen.

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Nieuwe films en series week 28 (2026): X-Men, Trying en meer

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. X-Men ’97 (seizoen 2)

Het eerste seizoen van X-Men ’97 was een grote verrassing. De animatieserie van vroeger werd weer opgepakt met waanzinnig geanimeerde gevechten, en emotioneel verwoestende scènes. Dit tweede seizoen draait volledig om superschurk Apocalypse, die door de tijd heen niets liever wil dan de X-Men verslaan.

Het tweede seizoen van X-Men ’97 kijk je vanaf nu op Disney Plus.

Disney+ Disney 7.4 (5.090.919 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Little House on the Prairie

Klassieke serie Little House on the Prairie (dat het ooit 200 aflevering lang vol heeft gehouden) krijgt een remake. In de serie bouwt een jong gezin een klein huis op een plek waar ze niet welkom lijken. De 200 afleveringen gaat Netflix waarschijnlijk niet halen, want op de streamingdienst is een tweede seizoen tegenwoordig al een wonder.

Little House on the Prairie kijk je vanaf 9 juli op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 6.6 (15.162.521 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Trying (seizoen 5)

In deze samenwerking tussen Apple en BBC volg je een jong stel dat niet op de traditionele manier kinderen kan krijgen. In dit vijfde seizoen is er inmiddels veel veranderd, want hun kinderen zijn tieners. Dan komt hun biologische moeder de boel opschudden.

Het vijfde seizoen van Trying kijk je vanaf 8 juli op Apple TV.

Apple TV Apple 7.0 (145.753 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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4. Babygirl

De veelbesproken film Babygirl is vanaf deze week te streamen op Videoland. De film van Halina Reijn gaat over een invloedrijke ceo (Nicole Kidman) die een affaire start met een stagiair (Harris Dickinson).

Babygirl kijk je vanaf 10 juli op Videoland.

Videoland RTL Nederland B.V. 8.6 (29.368 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Silo (seizoen 3)

In post-apocalyptische serie Silo volg je mensen die leven in een gigantische ondergrondse silo. Dit derde seizoen geeft antwoorden over verschillende mysteries door naar het verleden te kijken: de start van de bouw van de silo.

Het derde seizoen van Silo kijk je vanaf nu op Apple TV.

Apple TV Apple 7.0 (145.753 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Not Alone