Deze series en films ga je deze week streamen: Heartstopper, Super Mario, Lucky

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 29 van 2026 die je niet mag missen.

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Nieuwe films en series week 29 (2026): Heartstopper, Super Mario

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Heartstopper Forever

Helaas komt Heartstopper ten einde. De hitserie over de jonge liefde tussen twee schoolgenoten wordt afgesloten met een film, gebaseerd op het laatste boek in de gelijknamige boekenreeks. Hierin wordt de moeilijke vraag gesteld: weet Nick wel wie hij is zonder zijn vriendje?

Heartstopper Forever kijk je vanaf 17 juli op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 6.6 (15.191.486 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. The Super Mario Galaxy Movie

In het vervolg op The Super Mario Movie wordt niet Princess Peach maar Princess Rosalina ontvoerd. Terwijl Peach en Toad haar gaan redden, is het aan Mario, Luigi en hun nieuwe maatje Yoshi om op de Mushroom Kingdom te passen. Natuurlijk gaat dat niet goed.

The Super Mario Galaxy Movie kijk je vanaf 15 juli op Prime Video.

Prime Video Amazon Mobile LLC 7.8 (5.428.616 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. B&B Vol Liefde: Hoe is het nu met?

Het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde start op 20 juli, maar niet voordat we nog even een kijkje nemen bij oud-deelnemers om te zien hoe het nu met ze gaat. Deze Hoe is het nu met? kijk je op Videoland iets eerder dan op de reguliere televisie.

B&B Vol Liefde: Hoe is het nu met? kijk je vanaf 16 juli op Videoland.

Videoland RTL Nederland B.V. 8.6 (29.435 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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4. Lucky

Anya Taylor-Joy speelt Lucky, een oplichter die een grote fout maakt. Als een miljoenenroof verkeerd gaat moet ze op de vlucht en heeft ze al haar geluk nodig om zowel de slechteriken als de politie te ontwijken.

Lucky kijk je vanaf 15 juli op Apple TV.

Apple TV Apple 7.2 (148.537 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Ride or Die

Hannah Waddington (Ted Lasso) speelt een huurmoordenaar die slechte mensen omlegt. Octavia Spencer speelt haar beste vriendin die van niets weet, maar dan toch betrokken raakt bij de actie.

Ride or Die kijk je vanaf 15 juli op Prime Video.

Prime Video Amazon Mobile LLC 7.8 (5.428.616 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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