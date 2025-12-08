Nothing legt Android 16-updates stil vanwege kritieke fout

Android 16 laat langer op zich wachten voor Nothing-telefoons. Hoewel de uitrol al begonnen was, legt Nothing deze nu noodgedwongen stil.

Na de officiële lancering in juni dit jaar, brengen steeds meer smartphonefabrikanten Android 16 naar hun telefoons. Zo ook Nothing, die halverwege november met de uitrol van Nothing OS 4.0 begon. Dat is haar eigen Android-schil, gebaseerd op Android 16. Het begon met de Phone (3) en een week later waren ook de Phone (2), (2a), (2a) Plus, (3a) en (3a) Pro aan de beurt.

Hoewel sommige gebruikers van die telefoons de update onderhand al binnen hebben, is hij bij een groot aantal gebruikers nog niet beschikbaar. Dit weekend deelde een Phone (3)-gebruiker dat hij hierover contact heeft opgenomen met Nothing. In de reactie deelt de fabrikant dat de uitrol is gepauzeerd en waarom.

Nothing Phone (3a) Lite

De reden is dat Nothing werkt aan een urgente oplossing voor een probleem in de nieuwe software. Zodra de fabrikant klaar is met het intern testen van de nieuwe software-versie, wordt de uitrol voortgezet. Wat het probleem precies is, laat Nothing niet officieel weten.

Gebruikers die Android 16 al wel konden installeren op hun Nothing Phone, delen online ook hun ervaringen. De software-schil blijkt vol te zitten met kleine bugs en glitches. Zo mist de navigatiebalk in sommige situaties, worden verborgen statusbalk-iconen alsnog getoond en worden er soms verkeerde animaties afgespeeld.

Of er naast deze kleine problemen met Nothing OS 4.0 ook een groter beveiligingsprobleem op de achtergrond is, is niet duidelijk. Zoals gezegd werkt Nothing aan een nieuwe versie. Ook de gebruikers die Android 16 al geïnstalleerd hebben, mogen een update verwachten die de problemen verhelpt.

Hoewel het Nothing op software-gebied momenteel niet meezit, bracht het bedrijf afgelopen jaar meerdere nieuwe smartphones uit. Het ultieme topmodel is de Phone (3), die Nothings eerste echte vlaggenschip is. Android Planet testte de telefoon uitgebreid en deelde de ervaringen in een review. Hieronder lees je alvast de conclusie.

De Nothing Phone (3) is een fijne smartphone met een uitstekende batterijduur, een uitmuntend scherm en goede hoofdcamera. Zowel voor dagelijks gebruik als het nodige entertainment weet het toestel meer dan genoeg te bieden. Toch blijven we met een wat gemengd gevoel achter. De processor, groothoeklens en periscooplens laten steken vallen die dit hogere prijskaartje pijnigen. Rondom die 849 euro zijn nou eenmaal verscheidene smartphones te koop die een Snapdragon 8 Elite bieden en waarvan de camera’s betere prestaties leveren. Al met al doet Nothing een goede eerste poging en zijn we benieuwd hoe het volgende vlaggenschip eruit gaat zien en aan gaat voelen.

