Nothing slaat goedkope CMF-smartphone dit jaar over (en dit is waarom)

Wie hoopte op een nieuw toestel van CMF, de budgettak van Nothing, komt bedrogen uit. Eén van de oprichters laat weten dat het momenteel niet haalbaar is om een dergelijke smartphone te maken.

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Geen CMF-telefoon in 2026

De CMF Phone 2 Pro gooide vorig jaar hoge ogen in het budgetsegment. Je betaalt momenteel nog € 199,- voor het toestel. Daarvoor krijg je bijvoorbeeld drie camera’s op de achterzijde, waaronder een telelens. Dat is erg bijzonder in dit prijssegment.

Veel mensen keken dan ook uit naar de opvolger van deze smartphone. Helaas komt die er voorlopig niet. Akis Evangelidis, één van de oprichters van Nothing, waar CMF onderdeel van is, vertelt op X dat het momenteel onhaalbaar is om een CMF Phone 3 Pro uit te brengen tegen een redelijke prijs.

Dat heeft alles te maken met kunstmatige intelligentie. Werkgeheugen is erg schaars door de bouw van talloze datacentra voor AI. Wat er overblijft voor consumentenelektronica is schreeuwend duur.

De CMF Phone 2 Pro met accessoires

“We werkten aan een opvolger (van de CMF Phone 2 Pro, red.), maar met geheugenprijzen waar ze nu zijn, kunnen we geen telefoon bouwen die aanvoelt als een echte stap voorwaarts tegen een prijs die logisch is voor CMF”, schrijft Evangelidis op X. “Als gevolg hiervan hebben we besloten om dit jaar geen nieuwe CMF-telefoon te lanceren.”

De topman schrijft overigens wel dat er binnenkort toch een nieuwe smartphone van Nothing aankomt. Welke dat is, weten we nog niet.

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Goedkope smartphones onder druk

CMF is natuurlijk niet het enige merk dat last heeft van de geheugencrisis. De verwachting is dat meer fabrikanten het mes zullen zetten in hun goedkopere toestellen. Óf door ze helemaal te schrappen óf door nieuwe modellen downgrades te geven ten opzichte van hun voorgangers. Grote prijsverhogingen liggen gevoelig omdat klanten in dit segment niet bereid zijn om veel geld uit te geven aan een smartphone.

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