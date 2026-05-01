OnePlus Nord 6 nu tóch te koop bij Nederlandse webwinkel

De OnePlus Nord 6, die eigenlijk niet in Nederland is uitgebracht, kun je nu tóch kopen bij een grote webwinkel. De midranger kost hier 499 euro.

OnePlus Nord 6 in Nederland

OnePlus heeft de Nord 6 niet officieel in Nederland aangekondigd, maar toch is het toestel hier te bestellen. Webwinkel Belsimpel heeft de middenklasser op voorraad en verkoopt ‘m voor 499 euro. Daarmee is de Nord 6 vijf tientjes duurder dan zijn voorganger, de Nord 5.

Je krijgt dan het instapmodel met 256GB aan opslagruimte. Bij de webwinkel is ook de 512GB-uitvoering te bestellen voor 529 euro. De telefoon is er in twee kleuren (zwart en lichtgroen), maar alleen bij de 512GB-versie kun je kiezen voor groen.

Het is niet duidelijk óf en wanneer de OnePlus Nord 6 officieel wordt aangekondigd en uitgebracht in Nederland. Het rommelt al een tijdje bij OnePlus en volgens geruchten trekt de fabrikant zich binnenkort terug uit Europa. Volgens gelekte informatie is OnePlus inmiddels samengevoegd met Realme, een ander Chinees smartphonemerk.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Nord 6

De OnePlus Nord 6 is een echte midranger, wat betekent dat je prima specificaties krijgt zonder dat je de hoofdprijs betaalt. Zo heeft de smartphone een 6,78 inch-scherm (2772 bij 1272 pixels) met een hoge 165Hz-ververssnelheid. Hierdoor moeten beelden er erg vloeiend uitzien.

Het toestel heeft een plastic behuizing, maar kan tegen stof en water. Onder de motorkap zit een krachtige Snapdragon 8s Gen 4-processor, met 8GB aan werkgeheugen en 256/512GB opslag. De Nord 6 beschikt verder over een opvallende grote accu van 7500 mAh. Dat moet zorgen voor een uitstekende batterijduur. Opladen gaat met maximaal 80 watt.

Op de achterkant van de OnePlus-telefoon zitten twee camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens. Selfies maakt de Nord 6 met de 32 megapixel-frontcamera. Het toestel draait op Android 16 met de OxygenOS-software en krijgt zes Android-upgrades. Beveiligingspatches verschijnen zes jaar lang, waardoor de telefoon tot minstens begin 2032 beschermd is tegen kwetsbaarheden en andere problemen in Android.