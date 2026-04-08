OnePlus Nord 6 officieel: premium functies in een midrange jasje

OnePlus lanceert de Nord 6 als telefoon voor het middensegment, maar met veel premium-functies.

Als we het hebben over premium smartphones, dan heb je als gebruiker bepaalde verwachtingen. Hij moet vooral snel zijn, goede camera’s hebben, een grote batterijcapaciteit hebben en lang voorzien zijn van updates. Tegenwoordig zit daar een prijskaartje aan waar je u tegen zegt.

De OnePlus Nord 6, die nu officieel is aangekondigd, laat zien dat de genoemde features verpakt kunnen worden in een midranger. Als we afgaan op de specificaties, dan is het scherm van de Nord 6 geen lullig scherm waar je in 2026 niet mee uit de voeten zou kunnen.

De OnePlus Nord 6 heeft een 6,78 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 165Hz en een piekhelderheid tot 3600 nits.

Ter vergelijking: de recent gelanceerde Samsung Galaxy S26 Ultra heeft een 6,9 inch-amoled-scherm met een 120Hz-ververssnelheid en een piekhelderheid tot 2600 nits. Als we de toestellen naast elkaar houden, betekent dit dat het scherm van de Nord 6 sneller aanvoelt en beter zichtbaar zou moeten zijn op een zonnige dag.

Een gigantische batterij

Waar de Nord 6 echt een verschil lijkt te maken ten opzichte van andere merken, is de batterij. De accu is met 9000 mAh simpelweg gigantisch en ondersteunt daarnaast snelladen met maximaal 80 watt. De meeste smartphones hebben een batterijcapaciteit rond de 5000 mAh, al verschijnen er steeds meer toestellen met een grotere accu.

Hoewel OnePlus niet specificeert hoeveel dagen je met een volle Nord 6 kunt doen, komen wij met een simpele rekensom uit op 2 à 3 dagen. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van zijn voorganger, die met een accu van 5200 mAh iets langer dan een dag meeging bij normaal gebruik.

Of de Nord 6 dit alles ook waarmaakt, kunnen we pas zeggen als het toestel in de EU op de markt komt. Vooralsnog is nog niet bekend wanneer dat het geval is.

De camera verklapt zijn ware aard

Waar de batterij en het beeldscherm er echt uitspringen qua premiumspecificaties op een midrangetelefoon, zijn de camera’s minder spectaculair. De OnePlus Nord 6 heeft een hoofdcamera van 50 megapixel en een groothoeklens van 8 megapixel. De selfiecamera heeft 32 megapixel en kan filmen in 4K.

Onder de motorkap zit de Snapdragon 8s Gen 4. Dit is het goedkopere broertje van de Snapdragon 8 Elite, die je terugvindt in bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S26 Ultra. De Nord 6 komt alleen met een opslagcapaciteit van 256GB. Wel kun je kiezen tussen 8 of 12GB aan werkgeheugen.

De OnePlus Nord 6 gaat met zijn beeldscherm en batterij de concurrentie aan met high-end premium smartphones. Een batterijcapaciteit van 9000 mAh en een amoledscherm met een ververssnelheid tot 165 hertz is indrukwekkend voor een telefoon uit het middensegment.

De camera’s op het toestel zijn prima als je af en toe een foto maakt, maar schieten tekort als je een fanatieke smartphonefotograaf bent. Qua OS-updates en beveiligingsupdates doet OnePlus het netjes. De Nord 6 is voorzien van zowel 6 jaar aan OS-updates als 6 jaar aan beveiligingsupdates.

De OnePlus Nord 6 is verkrijgbaar in de kleuren Quick Silver, Fresh Mint en Pitch Black. Of en wanneer de Nord 6 naar Nederland komt, is nog niet bekend. De Nord 5 is nog verkrijgbaar en hieronder check je wat je tegenwoordig voor de telefoon betaalt.