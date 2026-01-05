‘De OnePlus Nord 6 wordt een kopie van dit toestel’

De OnePlus Nord 6 wordt mogelijk bijna een kopie van de Chinese OnePlus Turbo 6, waarvan we de belangrijkste specificaties al weten. Dat toestel krijgt een grote accu en een erg dun camera-eiland.

‘Dit zijn de specificaties van de OnePlus Nord 6’

De Nord-telefoons van OnePlus zijn vaak min of meer een kopie van toestellen die het bedrijf in China uitbrengt. Volgens huidige geruchten wordt de OnePlus Nord 6 gebaseerd op de Turbo 6, die binnenkort in Azië verschijnt. Als dat klopt, zijn de belangrijkste specificaties van de OnePlus Nord 6 ook al bekend.

De OnePlus Turbo 6

De Turbo 6 krijgt een 6,8 inch-oled-scherm met een zeer hoge verversingssnelheid van maximaal 165Hz. Dat was bij de Nord 5 nog 144Hz, al zul je dat verschil waarschijnlijk niet zien. Het toestel draait op een Snapdragon 8s Gen 4-chip, terwijl de Nord 5 een 8s Gen 3 aan boord heeft. De nieuwe processor is een procent of 20 sneller.

De Nord 6 zou ook een IP68/69-certificering krijgen, waarmee hij volledig beschermd is tegen water en stof. Met de Nord 5 kun je wel in de regen lopen, maar een duik in het zwembad overleeft hij waarschijnlijk niet.

De cameraspecificaties van de Turbo 6 zijn nog niet bekend, maar OnePlus pocht wel met het camera-eíland. Dat is met 1,7 millimeter flinterdun en steekt dus nauwelijks uit de behuizing. Het ziet er fraai uit, maar vermoedelijk zijn de camera’s zelf niet al te indrukwekkend. Voor echt goede sensoren is simpelweg meer ruimte nodig.

Krijgt de Nord 6 een accu van 9000 mAh?

De OnePlus Turbo 6 heeft verder een accu van maar liefst 9000 mAh. We verwachten echter niet dat die ook naar de Nord 6 komt. De Nord 5 had in Nederland namelijk een veel kleinere accu dan het Chinese toestel waar hij op gebaseerd is. Dat heeft waarschijnlijk met Europese regelgeving te maken.

Vermoedelijk krijgt de OnePlus Nord 6, die we aankomende lente verwachten, net als zijn voorganger een adviesprijs van rond de 450 euro. De Nord 5 koop je inmiddels voor € 349,-.

