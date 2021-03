Opinie: 5G heeft anno 2021 meer nadelen dan voordelen

Wie dit jaar een nieuwe smartphone koopt, kan nauwelijks om 5G heen. Zelfs veel betaalbare modellen bieden inmiddels ondersteuning voor het nieuwe netwerk. Er is echter iets geks aan de hand: 5G biedt anno 2021 meer nadelen dan voordelen.

Wat moeten we in 2021 met 5G?

Nee, dit wordt geen artikel waarin we claimen dat 4G goed genoeg is en alle ontwikkelingen op het gebied van mobiel internet moeten stoppen. Als 5G straks op stoom komt, kun je sneller downloaden en genieten we allemaal van een hogere bandbreedte. Dat betekent dat je ook op drukke plekken een goede verbinding hebt. De overgang zal waarschijnlijk niet zo’n revolutie zijn als die van 3G naar 4G, maar we gaan het absoluut merken.

Zover is het helaas nog lang niet. Pas in de herfst van 2022 wordt de zogeheten 3,5GHz-frequentie geveild en kan 5G echt zijn vleugels uitslaan. Tot die tijd zitten we opgescheept met een slap aftreksel: het heet dan wel 5G, maar is nauwelijks sneller dan 4G. En dat is niet het enige probleem. Sommige telefoons, zoals de Poco F2 Pro, geven soms aan dat er een 5G-verbinding actief is, terwijl er stiekem gebruik wordt gemaakt van 4G. Dat is puur bedrog. Toestellen als de Motorola Moto G 5G kunnen nog niet met alle netwerken overweg.

5G gaat ten koste van andere onderdelen

Het bovenstaande kun je met een beetje goede wil kinderziektes noemen. Het belangrijkste nadeel van 5G is dat het geld kost, terwijl je er in 2021 maar weinig aan hebt. Smartphonefabrikanten hebben voor ieder toestel een specifiek budget. Daar moet de processor van betaald worden, de behuizing, camera’s en ga zo maar door.

Een 5G-modem is mede door allerlei licenties duurder dan een 4G-modem. Een telefoon met 5G kost daarom meer dan een verder identiek model met 4G. De fabrikant moet dus kiezen: maak ik de telefoon duurder of bezuinig ik op andere onderdelen?

Vaak gebeurt dat laatste. De Samsung Galaxy S21 levert op veel terreinen in ten opzichte van de Galaxy S20. Zo is de behuizing nu van plastic in plaats van glas, beschikt de telefoon over minder werkgeheugen en kun je de opslag niet meer uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Bovendien heeft het scherm een lagere resolutie.

Nu zijn die downgrades van de Galaxy S21 erg slim gekozen, want de gemiddelde gebruiker zal er niet zo veel van merken. Bij goedkopere modellen als de Samsung Galaxy A42 5G is het een heel ander verhaal. Het scherm van dat toestel heeft zo’n lage resolutie dat je ouderwets pixels kunt tellen. Samsung zet dus één stap vooruit, maar een andere achteruit. Dat resulteert in een pijnlijke spagaat.

De Galaxy A41 had weliswaar ‘slechts’ 4G aan boord, maar beschikte over een beduidend fijner scherm. Daar heb je in het dagelijks leven meer aan. Helaas kun je met 5G veel gemakkelijker reclame maken.

Waarom is 5G in 2021 al zo’n hype?

Je hebt voorlopig dus weinig aan 5G en het gaat ten koste van andere, vaak belangrijkere onderdelen van een smartphone. Waarom zetten fabrikanten dan al zo zwaar in op deze hype? Het antwoord is simpel: reclame.

5G is bijna synoniem geworden met ‘de toekomst’. Zo’n sticker op de doos geeft mensen het gevoel dat ze een futuristisch apparaat kopen. Het is een korte, makkelijk te onthouden term die je in iedere commercial kunt verwerken. Samsung voegt ‘m zelfs toe aan de namen van vooral zijn goedkopere telefoons. Dat is natuurlijk een bewuste strategie: zo krijgen minder bedeelde consumenten de indruk dat ook zij een stukje science fiction in huis kunnen halen.

Zoals helaas vaker voorkomt, zijn die reclames nogal misleidend. Het huidige 5G is geen matig scherm waard. Je kunt je zelfs afvragen of de supersnelle versie straks wél genoeg voordeel biedt om op andere terreinen in te leveren. We kunnen alleen maar hopen dat de prijs van 5G-modems tegen die tijd flink is gedaald. Dan hoeven we die discussie niet meer te voeren.

