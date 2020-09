De Xiaomi Poco F2 Pro is een high-end smartphone met een scherpe adviesprijs, en kost honderden euro’s minder dan concurrerende topmodellen. Het toestel volgt de populaire Pocophone F1 op, is 5G-geschikt en is ook in Nederland te koop. Op deze pagina lees je alles over de Poco F2 Pro.

Krachtige hardware voor een scherpe prijs

Xiaomi staat al jaren bekend om zijn betaalbare maar uitstekende smartphones. De Pocophone F1 die in de zomer van 2018 uitkwam, viel helemaal op vanwege zijn scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Het toestel bood high-end specificaties voor minder dan 400 euro. Zijn opvolger, de Poco F2 Pro, is iets duurder maar zet daar een fraaier ontwerp en betere hardware tegenover.

Het paradepaardje van de Poco F2 Pro is de Snapdragon 865-processor, een hele krachtige chip die je ook vindt in de peperdure OnePlus 8 Pro, LG V60 ThinQ 5G en Oppo Find X2 Pro. Xiaomi levert de Poco F2 Pro met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, zonder micro-sd-slot. Een duurdere versie biedt 8GB/256GBG-geheugen.

5G-geschikt

Dankzij het ingebouwde 5G-modem kan de Poco F2 Pro gebruikmaken van 5G-internet. De Poco F2 Pro maakt in Nederland echter alleen gebruik van de 3,5GHz-band, die pas over enkele jaren beschikbaar is. Zie je nu al een 5G-icoon in de statusbalk dan klopt dat dus niet, want je hebt gewoon een 4G-connectie.

Lees ook: Poco F2 Pro heeft geen 5G in Nederland, 5G-statusicoon klopt niet

De Poco-telefoon is dus beperkt klaar voor de toekomst, maar in de aankomende jaren maak je geen gebruik van 5G op andere frequentiebanden. Dankzij features als wifi 6, een nfc-chip en een infraroodsensor is de smartphone ook lekker compleet.

Groot oled-scherm

Het scherm van de Poco F2 Pro meet 6,67-inch en dat is groot. Je kan de smartphone niet met één hand bedienen. Het voordeel is dat je films, games en apps goed tot hun recht komen, en dat je prettiger met twee handen kan typen. Het oled-display levert fraaie kleuren en een hoog contrast, en oogt scherp door de full-hd-resolutie. De ververssnelheid is 60Hz, waar veel andere dure telefoons een 90Hz- of 120Hz-scherm gebruiken.

Hoe hoger dit getal, hoe vaker het scherm zichzelf per seconde vernieuwt. Een hogere ververssnelheid levert vloeiender beeld, waardoor de smartphone sneller aanvoelt en tekst en games beter uit de verf komen. De F2 Pro bevat een uitschuifbare selfiecamera, waardoor er geen gaatje of notch in het scherm aanwezig is voor de frontcamera.

Achter het display zit een vingerafdrukscanner. De Poco F2 Pro weegt 218 gram en dat is best zwaar, ook in vergelijking met andere telefoons. Het toestel is niet officieel water- en stofbestendig; houd daar rekening mee. Handig: er is een 3,5mm-koptelefoonpoort aanwezig om je bedrade oordopjes en hoofdtelefoon aan te sluiten.

Grote accu laadt snel op

In de Poco F2 Pro zit een grote 4700 mAh-accu; genoeg voor een lange dag gebruik. De accu laadt op met een vermogen van 30W en dat is even snel als de duurdere OnePlus 8, en sneller dan de Galaxy S20-serie (25W). Xiaomi belooft dat de accu in 63 minuten volledig oplaadt. Draadloos opladen is helaas niet mogelijk; een typische bezuiniging om tot die scherpe verkoopprijs te komen. Jammer, maar begrijpelijk.

Vier camera’s achterop

Op de achterkant van de telefoon zit een vierdubbele camera. De meeste foto’s maak je met de hoofdcamera van 64 megapixel, die standaard fotografeert in 16 megapixel. Je kan ook in de volledige resolutie plaatjes schieten, wat vooral handig is als je een foto wil afdrukken op groot formaat.

De Poco F2 Pro heeft ook een groothoeklens (13 megapixel), een 5 megapixel macrocamera voor close-up-foto’s van bloemen, insecten en teksten, en een 2 megapixel dieptesensor. Die helpt bij het vervagen van de achtergrond, zodat de persoon of het object op de voorgrond meer opvalt.

Voorop vind je geen selfiecamera. Die schuift namelijk automatisch uit de bovenkant van de behuizing, en schuift weer terug als je de camera-app sluit. De camera heeft een resolutie van 20 megapixel. Zo’n uitschuifbare selfiecamera ken je misschien van de OnePlus 7 Pro.

Android met MIUI-schil

Xiaomi levert de Poco F2 Pro bij de release met Android 10 met de MIUI voor Poco-schil. Deze schil is lichter en dus minder aanwezig dan de standaard MIUI-versie, die geïnstalleerd is op reguliere Xiaomi-telefoons. MIUI voor Poco heeft wat extra features en kleuren ten opzichte van stock-Android, maar wijkt niet heel veel af.

Er is op moment van schrijven geen officieel updatebeleid voor de Poco F2 Pro. Naar verwachting ontvangt de smartphone twee Android-versie-updates; 11 en 12. We verwachten ook twee jaar beveiligingsupdates. Houd er rekening mee dat Xiaomi doorgaans vrij langzaam updates uitrolt.

Poco F2 Pro review

De Poco F2 Pro is een krachtpatser van jewelste en biedt veel toffe features die je niet altijd ziet in andere toestellen. Denk bijvoorbeeld aan de infraroodsensor, koptelefoonaansluiting, 5G-ondersteuning en een uitschuifbare selfiecamera. Qua accuduur heb je niks te klagen en ook qua ruwe processorkracht is dit simpelweg de beste keuze. Dit nieuwe topmodel kent zeker ook verschillende minpunten. Het scherm ververst maximaal 60 keer per seconde, terwijl dat bij de concurrentie al een stuk hoger is. De camera’s presteren overdag meer dan voldoende, maar behoren niet tot de top. Ook is het toestel aan de zware kant en dat vindt niet iedereen prettig. Daarbij is er ook erg veel gesleuteld aan de eigen softwarelaag van Xiaomi zelf en ook dat is iets om rekening mee te houden. Al met al is dit een aanrader voor mensen die op zoek zijn naar ruwe kracht, maar ook kunnen leven met wat concessies.

Wil je alles weten over dit toestel, lees dan ook onze Xiaomi Poco F2 Pro review

Poco F2 Pro kopen

De Poco F2 Pro is in twee uitvoeringen te koop, waarbij je de keus hebt uit vier kleuren: blauw, grijs, paars en wit. Het instapmodel heeft 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. De meest uitgebreide variant heeft 8GB RAM en 256GB opslagcapaciteit.

Wil je een Poco F2 Pro met abonnement aanschaffen? Vrijwel alle Nederlandse providers verkopen het toestel. Een losse Poco F2 Pro is bij meerdere bekende verkooppunten verkrijgbaar. Wil je hier een passend sim only-abonnement bij? Check dan onze sim only-prijsvergelijker.

Deze smartphone koop je als… je een high-end smartphone wilt, maar echte topmodellen te duur vindt.