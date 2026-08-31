‘Oppo Find X10 krijgt enorme batterij, twéé 200 megapixel-camera’s’

Veel specificaties van de Oppo Find X10 liggen op straat. Het high-end toestel zou betere camera’s krijgen dan zijn voorganger en een nóg grotere accu. Daarnaast mag je natuurlijk ook een snelle chip verwachten.

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‘Specificaties Oppo Find X10 gelekt’

Oppo lanceert in september zijn nieuwe high-end smartphones in de Find X10-serie. Ze komen aanvankelijk alleen uit in China, maar zouden in oktober al de oversteek naar Europa kunnen maken. De meeste specificaties van het basismodel, de Oppo Find X10, lijken inmiddels wel bekend.

Het toestel krijgt net als zijn voorganger, de Oppo Find X9, een 6,59 inch-oled-scherm en is daarmee ietsje kleiner dan de meeste andere premium smartphones. Je mag rekenen op een razendsnelle MediaTek Dimensity 9600-chip en een accu van maar liefst 8000 mAh, die je bedraad kunt opladen met 80 watt. Draadloos blijft daar nog altijd 50 watt van over. De batterij is bijna 1000 mAh groter dan die van de Find X9.

De Oppo Find X9 Pro

De Oppo Find X10 zou verder een 200 megapixel-hoofdcamera krijgen én een 200 megapixel-telelens om mee in te zoomen. Daar zit nog een 50 megapixel-groothoeklens bij voor wijdere plaatjes. De Find X9 had drie 50 megapixel-camera’s, dus Oppo lijkt een flinke stap vooruit te zetten.

Deze specificaties lijken zelfs op die van de peperdure Oppo Find X9 Ultra, al zal de Find X10 waarschijnlijk wel iets kleinere sensoren gebruiken.

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‘Oppo Find X10 Pro Max ook onderweg’

Naast de normale Find X10 zou er ook een Find X10 Pro Max onderweg zijn. Die heeft een groter scherm van 6,8 of 6,9 inch en beschikt volgens geruchten zelfs over dríe 200 megapixel-camera’s. Dit toestel zou eveneens op een MediaTek Dimensity 9600-processor draaien en ongeveer net zo’n grote accu hebben.

Of er ook een ‘normale’ Pro verschijnt (zonder Max dus) is onduidelijk. Wel brengt Oppo volgend jaar de Find X10 Ultra uit, het absolute topmodel in de serie. Of die naar Nederland komt, is echter onzeker.

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