Nooit uitgebrachte grijze Google Pixel 4 XL verschijnt online

De Pixel 4XL is er in drie kleuren, maar blijkbaar was er ook een vierde in de maak. Een prototype met matgrijze behuizing is te koop aangeboden op een Chinese versie van Marktplaats.

Pixel 4 XL prototype in grijs

De Pixel 4 XL is net als de meeste voorgaande Pixel-toestellen uitgebracht in drie kleuren. Er is de keuze tussen Just Black, Oh So Orange en Clearly White. Maar blijkbaar overwoog Google ook een vierde kleur. Dat blijkt uit een uniek toestel dat te koop is aangeboden op website Taobao.

Deze Pixel 4 XL heeft een glazen achterkant in matgrijze uitvoering. Volgens de beschrijving bij het toestel gaat het om een ‘Engineering machine’, die door Google gebruikt werd voor interne testen. Het toestel heeft 6GB aan werkgeheugen, 64GB aan opslag en draait Android 10. Dat het om een prototype gaat wordt duidelijk door de vele stickers die het toestel sieren.

‘Niet voor verkoop’

Zo staat er op de stickers dat het specifieke apparaat nog niet goed gekeurd is door keuringsinstanties in de EU, VS en Canada. Ook is de sensor voor gezichtsherkenning aan de voorkant nog afgeplakt. Op één van de stickers staat letterlijk dat het toestel niet bedoeld is voor de verkoop.

Dat laatste gaat dus niet helemaal op. Het toestel wordt aangeboden voor 2699 Chinese yuan. Omgerekend is dat ongeveer 350 euro. Opmerkelijk genoeg is dat veel goedkoper dan een reguliere Pixel 4 XL. Het toestel is in onze prijsvergelijker los verkrijgbaar vanaf 691 euro.

Waarschijnlijk een echt prototype

Zeker gezien de prijs is een beetje voorzichtigheid dus geboden. Toch lijkt het niet voor de hand te liggen dat iemand zelf een andere behuizing op de Pixel 4 XL heeft geplakt. Uit een teardown van iFixit blijkt tenslotte dat het toestel bijzonder moeilijk uit elkaar te halen is. Daarnaast zijn ook de knoppen aan de zijkant keurig meegenomen in de unieke kleur. Mocht het dus een zelfgemaakt toestel zijn, dan heeft iemand er in ieder geval heel erg zijn best op gedaan.

