‘Zo gaan nieuwe foldables en smartwatches van Samsung eruitzien’

Nu officieel is bevestigd dat Galaxy Unpacked op woensdag 22 juli gaat plaatsvinden, kunnen we de allernieuwste smartphones en smartwatches van Samsung al bijna ruiken. Een lek toont ze allemaal in volle glorie.

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Weinig blijft geheim in aanloop naar Unpacked

Een kleine twee weken voor het grote Unpacked-evenement in Londen zijn tientallen renders naar buiten gekomen die mogelijk sterk overeenkomen met de daadwerkelijke designs van de allernieuwste apparaten van Samsung. In de header van dit artikel zie je alvast het sterrentrio: de Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 Ultra en Z Fold 8 (v.l.n.r).

Ook van de twee smartwatches – de Watch 9 en Watch Ultra 2 – zijn met dank aan AndroidHeadlines scherpe plaatjes gelekt. We nemen alles, zowel vermoedelijke specs als kleuren, kort met je door.

Galaxy Z Fold 8

Dit wordt de brede, opvouwbare telefoon die gezien wordt als de grote concurrent van Apples aankomende iPhone Ultra, als die er gaat komen natuurlijk. De Z Fold 8 zou verkrijgbaar zijn in de kleuren Cream, Graphite en Lavender, met een vierde exclusieve variant (Pistachio) die alleen in de officiële Samsung-webshop te bestellen is.

Naar verluidt heeft de Fold 8 een 5,5-inch coverscherm en een 7,6-inch hoofdscherm. Het toestel zou ongeveer 200 gram wegen, bijzonder licht voor een vouwtelefoon. De dikte zou 4,5 millimeter zijn in uitgeklapte toestand en 9,7 millimeter in opgevouwen toestand. Het toestel wordt waarschijnlijk aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 5 Elite-chip, in combinatie met 12GB RAM en de keuze uit 256GB, 512 GB of 1TB aan interne opslag. De verwachting is dat de batterijcapaciteit 4800 mAh bedraagt.

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Galaxy Z Fold 8 Ultra

De Galaxy Z Fold 8 Ultra is, enigszins verwarrend, de opvolger van de Galaxy Z Fold 7. Het toestel rolt waarschijnlijk van de band in het wit, zwart en paars. Ook hier is sprake van een ​​groene variant die alleen in de webshop van de fabrikant te koop is. Het ontwerp is zeer vergelijkbaar met dat van de Galaxy Z Fold 7.

De Fold 8 Ultra heeft naar verwachting ook de Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor aan boord en ook dezelfde configuraties (12GB RAM+256 GB/512 GB/1TB) liggen voor de hand. Wel wordt gesproken over een iets grotere accu van 5000 mAh.

Galaxy Z Flip 8

De Galaxy Z Flip 8 wordt waarschijnlijk uitgebracht in de kleuren crème, grafiet en roze. Hoewel er geen renders zijn verschenen van een mintgroene variant, gaat het gerucht rond dat dit een exclusieve kleurstelling is waar kopers speciaal voor naar de Samsung-webshop moeten gaan. De minst luxe van de drie opvouwbare toestellen gaat, in ieder geval in sommige markten, worden aangedreven door de Exynos 2600. De Flip 8 zou naar verluidt 180 gram wegen en een batterij van 4300 mAh aan boord hebben.

Watch Ultra 2 en Watch 9

Over de twee smartwatches lekten al eerder nieuwtjes en renders uit. Zo verraadt de markering op de achterkant van de behuizing van de Watch Ultra 2 dat die 47 millimeter groot is en een waterdichtheid heeft van 10 ATM. Dit is naar alle waarschijnlijkheid het enige formaat waarin Samsung z’n meest luxe slimme klokje op de markt gaat brengen. Wel heeft de koper keuze uit twee kleurvarianten: zwart-grijs en diepgroen.

Wie minder te besteden heeft én meer keuze wil, moet uitkijken naar de Galaxy Watch 9. Die zou uitkomen in twee formaten: 40 en 44 millimeter. Dat staat een stuk beter om de kleinere pols. Qua kleuren wordt er gesproken over uitvoeringen in crème, grafiet en groen.

Ook prijzen zingen al rond

De vermoedelijke prijzen van de ‘speeltjes’ van Samsung zijn niet mals. Eerder al kwamen hardnekkige geruchten naar buiten dat voor de telefoons tussen de 100 en 300 euro extra betaald moet worden, terwijl kopers van de nieuwste slimme klokjes er met een meerprijs van 30 tot 50 euro vergeleken bij de vorige generatie nog genadig vanaf komen.

Samsung zelf heeft nog geen enkel ontwerp bevestigd, maar de renders lijken verdacht veel op afbeeldingen voor marketingdoeleinden. Nog twee weken en dan weten we meer!