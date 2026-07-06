‘Alleen de duurste Samsung Galaxy Z Fold 8 krijgt deze functie’

We hebben goed en slecht nieuws! Volgen geruchten kun je weer een S Pen krijgen voor de Samsung Galaxy Z Fold 8, maar die zou alleen werken met het duurdere Ultra-model.

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‘Alleen S Pen voor Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra’

Samsung maakte de Galaxy Z Fold 7 vorig jaar een stuk dunner. Eén van de slachtoffers van deze metamorfose was de S Pen. De schermlaag die nodig is om deze stylus te laten werken werd opgeofferd om het toestel zo slank mogelijk te maken. Dit jaar komt hij volgens PhoneArena terug, maar alleen als je diep in de buidel tast.

Je hebt misschien wel gelezen dat Samsung dit jaar twee Folds lanceert. Er komt een nieuw model met een breder scherm dat de naam Galaxy Fold 8 krijgt. De échte opvolger van de Fold 7 heet straks de Fold 8 Ultra. En je raadt het al: alleen deze Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra zou ondersteuning bieden voor de S Pen.

Renders van de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Met een mogelijke adviesprijs van 2199 euro is de Ultra volgens geruchten 200 euro duurder dan de normale (en dus extra brede) Fold 8. Daarvoor krijg je niet alleen ondersteuning voor een S Pen, maar ook enkele andere extra’s. Zo zou het scherm van de Ultra een hogere resolutie hebben en kun je hem opladen met 45 watt in plaats van 25 watt.

Daarnaast groeit de accu van 4400 mAh naar 5000 mAh. Ten slotte krijgt de Z Fold 8 Ultra een nieuwe groothoeklens van 50 megapixel. De ‘normale’ Fold 8 behoudt een 12 megapixel-groothoeklens.

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Lancering op 22 juli?

Samsung heeft het nog niet officieel bevestigd, maar hoogstwaarschijnlijk presenteert het bedrijf de nieuwe Folds op 22 juli aanstaande. Tijdens dit Galaxy Unpacked-evenement verwachten we ook de Galaxy Z Flip 8 te zien. Daarnaast lanceert Samsung twee nieuwe horloges: de Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2.

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