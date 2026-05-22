‘Samsung werkt aan oordopjes zoals we die niet eerder zagen’

Volgens een sterk gerucht werkt Samsung aan draadloze oortjes met een open-ear-ontwerp. Deze Galaxy Buds Able moeten de strijd aangaan met concurrenten als de Huawei FreeClip 2 en Sony LinkBuds Clip.

Stapt Samsung af van beproefd recept?

We zijn eraan gewend dat de Galaxy Buds, de bekendste oordopjeslijn van Samsung, in je oren gaan. Een ontwerpkeuze die het meest voorkomt in de markt met draadloze oordopjes. Dit soort oortjes zijn licht en compact, daardoor gemakkelijk mee te nemen en comfortabel om te dragen. Daarnaast blijven ze vaak goed zitten.

Toch denkt Samsung eraan om het (ook) over een andere boeg te gooien. Zuid-Koreaanse bronnen uit de techindustrie melden dat de fabrikant werkt aan oortjes met een clip-achtig, open-ear design. Ze komen aan de buitenkant van je oor te zitten en laten de gehoorgang volledig open.

ETNews: ‘Samsung kiest voor luchtgeleiding’

Volgens ETNews, een bekendste tech- en ICT-nieuwsmedia van Zuid-Korea, kiest Samsung – ondanks eerdere geruchten – voor luchtgeleiding in plaats van beengeleiding voor de Buds Able. Hierbij komt geluid via de lucht door de gehoorgang van de drager bij het trommelvlies terecht en uiteindelijk bij het binnenoor. Dit zorgt voor de beste geluidskwaliteit en het maakt noise cancelling vaak mogelijk.

Dit in tegenstelling tot beenbegeleiding. Bij deze techniek zitten de speakers vóór je oor, meestal tegen je jukbeen of slaap. Ze sturen trillingen door je schedelbot direct naar het binnenoor. Je gehoorgang blijft open, waardoor je omgevingsgeluid blijft horen.

De voordelen van een ‘nieuw’ ontwerp

Als Samsung inderdaad voor luchtgeleiding kiest, dan gaan de Galaxy Buds Able vergelijkbaar werken als de Bose Ultra Open Earbuds en Sony LinkBuds Clip. Bij deze oortjes hoor je de muziek nog steeds duidelijk, terwijl omgevingsgeluid op natuurlijke wijze doorkomt zonder dat je een transparantiemodus hoeft in te schakelen.

Dat is veiliger op de fiets of tijdens het hardlopen omdat je dan het verkeer beter hoort. Andere voordelen zijn dat een open-ear design minder druk op de oren uitoefent. Dit maakt langdurig gebruik comfortabeler. Daarnaast heeft het dragen geen invloed op de oorhygiëne, zoals bij traditionele oordopjes die de gehoorgang wél afsluiten.

Sony LiknBuds Clip (open-ear-ontwerp) Huawei FreeClip (open-ear-ontwerp)

Zien we de Galaxy Buds Able al in juli?

Ondanks dat in-ear-oortjes nog steeds razend populair zijn, groeit de markt van open-ear-oortjes de laatste jaren wel. Dit jaar zou er een stijging zijn naar 4,2 miljard dollar, ten opzichte van ongeveer 3,8 miljard dollar in 2025. Merken als Bose, Sony, Huawei en Anker zetten allemaal flink in op dit ontwerp.

Er is nog geen officiële lanceringsdatum van de Galaxy Buds Able bekend. Sommige media speculeren dat Samsung ze gaat presenteren tijdens het Unpacked-evenement op 22 juli. Als dat echt zo is, dan verwachten we dat de prijs en specificaties in aanloop naar dit evenement nog gaan uitlekken. In dat geval lees je dat natuurlijk op onze site.

Hou jij persoonlijk meer van in-ear of open-ear bij jouw draadloze oordopjes? Deel je mening in de reacties en vertel gelijk welke oortjes jij gebruikt. We zijn benieuwd!