Heb je deze Samsung? Dan kun je nu One UI 8.5 downloaden

Wouter Nijsen
19 mei 2026, 15:01
Goed nieuws voor gebruikers van de Samsung Galaxy S24! De smartphone krijgt nu de grote One UI 8.5, maar er zijn meer toestellen die worden bijgewerkt.

One UI 8.5 voor de Samsung Galaxy S24

Samsung is gestart met de uitrol van One UI 8.5 naar zijn smartphones. Het bedrijf maakte de software al beschikbaar voor de Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra, en nu zijn de oudere S24-telefoons aan de beurt. Concreet gaat het om de volgende toestellen:

De One UI 8.5-update is beschikbaar voor Galaxy S24-gebruikers in Nederland en België. Goed om te weten is dat ook de Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 van de nieuwste software worden voorzien. In de komende weken verwachten we updates voor meer oudere Samsung-telefoons.

De Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra zijn inmiddels ruim twee jaar oud, maar kunnen ook de komende jaren op de nieuwste updates rekenen. De toestellen worden tot minstens begin 2031 bijgewerkt en ontvangen in de toekomst daarom nog meerdere grote Android- en One UI-updates.

Bedankt voor de tips, Ard, Georg en Dennis!

Wat is nieuw in One UI 8.5?

Wil je checken of One UI 8.5 beschikbaar is voor jouw Samsung-smartphone? Pak je toestel erbij en open de instellingen. Ga vervolgens naar ‘Softwareupdate’ en tik op de optie ‘Downloaden en installeren’. Vervolgens krijg je te zien of je nieuwe software kunt downloaden en installeren.

One UI 8.5 is een tussentijdse update, die nog steeds gebaseerd is op Android 16. Je hoeft dan ook geen enórme veranderingen te verwachten. Het gaat vooral om verfijningen.

Zo gaat de weerwidget op de schop, krijg je meer informatie over de staat van je batterij en kun je screenshots maken van een deel van je scherm. Daarnaast kun je nu de opslag van je andere Samsung-apparaten raadplegen op je telefoon.

Software Fabrikanten Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Plus Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy Z Flip 6 Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy S24
