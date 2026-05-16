The Android Show 2026 en Netflix-reclames (Android-nieuws #20)

Grote aankondigingen tijdens The Android Show en Sony onthult zijn nieuwste smartphone: de Xperia 1 VIII. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

Tijdens de tweede editie van The Android Show heeft Google de nieuwste Android-versie laten zien: Android 17. De zoekgigant toont de belangrijkste nieuwe functies, die later dit jaar naar (Pixel-)smartphones worden uitgerold. Daarna is het aan andere merken om de features beschikbaar te maken.

Eén van de nieuwe functies die naar Android komt is Screen Reactions. Met deze feature kun je simpel het scherm van je smartphone en jezelf tegelijk filmen. Hierdoor maak je op een makkelijke manier een reactievideo, die je vervolgens kunt delen op apps als YouTube of TikTok. Screen Reactions komt ‘deze zomer’ naar Pixel-telefoons.

Google maakt de wereld van Gemini een stukje extra ingewikkeld met de introductie van Gemini Intelligence. Dat komt vooral door de naam. Gemini zelf is namelijk al ‘artificial intelligence’. Alsof je BSN-nummer, chai thee of naanbrood zegt: het is allemaal een beetje dubbelop. Toch is dit een interessante versie van Gemini speciaal voor Android.

Als voorbeeld noemt Google dat je aan Gemini Intelligence kunt vragen om een fiets te reserveren tijdens je spinningles. Of je kunt de AI vragen om in je Gmail te kijken naar de syllabus van je studie, om de benodigde boeken alvast in een webshop te vinden en in een mandje te leggen.



Precies een jaar na de aankondiging van de Xperia 1 VII komt Sony met zijn nieuwste vlaggenschip. We hebben het over de Xperia 1 VIII, die binnenkort in Nederland verschijnt met een adviesprijs van 1499 euro. Daarmee is de smartphone even duur als zijn directe voorganger.

De Sony Xperia 1 VIII heeft een nieuw design, dat vooral iets hoekiger oogt. Het camera-eiland achterop heeft een nieuwe look gekregen, waarbij de lenzen niet meer verticaal zijn geplaatst. Het eiland steekt ook duidelijker uit de achterkant. De behuizing moet meer grip bieden. Opvallend is dat de Xperia 1 VIII ‘gewoon’ is voorzien van een koptelefoonaansluiting voor bedrade oordopjes of headsets.

Vanaf 2027 kun je in Nederland (en België) een abonnement met reclame afsluiten op Netflix. Dat meldt RTL Boulevard. Het is nog niet duidelijk op welke datum het nieuwe abonnement precies beschikbaar komt. Ook zegt Netflix nog niet wat dit abo per maand gaat kosten.

In Duitsland biedt Netflix al langer aan reclame-abonnement aan. Daar kost het 4,99 euro per maand. Voor de goedkoopste optie zónder advertenties ben je bij onze zuiderburen 13,99 euro per maand kwijt. In Nederland betaal je momenteel 9,99 euro per maand voor het meest voordelige abonnement op Netflix. Mogelijk gaat die prijs omhoog als er eenmaal een goedkoper abo met reclame bestaat.

We hebben er behoorlijk lang op moeten wachten, maar nu is het zover: One UI 8.5 is te downloaden op de Nederlandse versies van de Samsung Galaxy S25, S25 Plus en de S25 Ultra. Ook voor de Galaxy Z Flip 7 FE staat deze update klaar.

One UI 8.5 maakte eerder dit jaar zijn debuut op de Galaxy S26-serie. De verwachting is dat er spoedig meer modellen aan de slag kunnen met de nieuwe software. Mogelijk zelfs vandaag nog. We werken dit artikel bij als er meer informatie is over bijvoorbeeld de normale Fold 7 en Flip 7. Ook de Galaxy S24-serie zal spoedig aan de beurt komen.

