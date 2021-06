Samsung Galaxy A22 5G officieel: dit moet je weten over de smartphone

Samsung heeft de Galaxy A22 5G officieel aangekondigd. De smartphone is betaalbaar, heeft een groot 90Hz-scherm en is volgende maand verkrijgbaar in Nederland.

Samsung Galaxy A22 5G officieel aangekondigd

Al een tijdje gingen er geruchten rond over de Galaxy A22 5G en nu is het toestel officieel onthuld. Samsung brengt zijn nieuwste budgetsmartphone begin juli uit in Nederland voor een adviesprijs van 229 euro. Daarmee is de telefoon bij verschijning twee tientjes duurder dan zijn voorganger, de Galaxy A21s. De A22 5G brengt wel een aantal verbeteringen met zich mee.

Allereerst is de smartphone – zoals de naam al verklapt – klaar voor 5G. Het nieuwe mobiele netwerk is ook in Nederland beschikbaar, al is het op dit moment nog niet veel sneller dan 4G. Daar komt volgend jaar echter verandering is, dus de Galaxy A22 is klaar voor de toekomst. De A22 is bovendien de goedkoopste 5G-telefoon van het Zuid-Koreaanse bedrijf.

Dit zijn de belangrijkste Samsung Galaxy A22 5G-specs:

6,6 inch-full-hd-scherm met 90Hz-ondersteuning

Octacore-processor, 4GB RAM, 64GB aan opslag

Grote accu van 5000 mAh aanwezig

Snelladen gaat via usb-c met 15 Watt

Drie camera´s achterop: 48 + 5 + 2 megapixel

8 megapixel-frontcamera voor selfies en videobellen

Draait op Android 11 met Samsung-software

Vingerafdrukscanner op de zijkant, koptelefoonaansluiting

Samsung heeft de Galaxy A22 voorzien van een groot 6,6 inch-scherm, met bovenin een kleine inkeping voor de selfiecamera. Het display heeft een full-hd-resolutie en daardoor zien beelden er scherp uit. Misschien nog wel belangrijker is de 90Hz-ververssnelheid. Het display toont beelden vloeiender en daardoor voelt het toestel sneller aan. Deze handige functie zien we op steeds meer Android-budgettelefoons.

Onder de motorkap zit een vlugge MediaTek Dimensity 700-processor, met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Dat laatste is niet heel veel, maar kun je gelukkig uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan snel opladen. Dit gaat met 15 Watt, net als bij bijvoorbeeld de Galaxy A32 en Galaxy A52.

Foto´s maakt de Samsung-telefoon met de drie cameralenzen achterop. De hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel, wat voor scherpe plaatjes moet zorgen. De 5 megapixel-groothoeklens is geschikt voor extra wijde kiekjes, bijvoorbeeld van landschappen of grote steden. De dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto´s. Handig is dat het toestel een vingerafdrukscanner aan de zijkant heeft, in de aan/uit-knop.

Samsung Galaxy A22 5G release en prijs

Tot slot draait de Samsung Galaxy A22 5G op Android 11 met de One UI Core-skin. Dit is een uitgeklede variant van Samsungs software, speciaal bedoeld voor goedkopere telefoons. Hoogstwaarschijnlijk krijgt de telefoon ook updates naar Android 12 en 13.

De Galaxy A22 5G ligt als gezegd begin juli in de Nederlandse winkels. Je betaalt 229 euro voor de smartphone en kan kiezen uit vier kleuren: zwart, wit, paars en groen.