Blunder of bewust? Samsung verklapt specs van Galaxy A27

Samsung heeft in Tsjechië per ongeluk de productpagina van de Galaxy A27 online gezet. Slecht nieuws: het budgettoestel lijkt uitgekleed ten opzichte van zijn voorganger.

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Galaxy A26 krijgt niet de gehoopte upgrades

De Galaxy A26 is een budgettelefoon uit maart 2025 waar wij destijds moeilijk een doelgroep voor konden bedenken. Qua specificaties biedt de A26 niet heel veel meer dan de flink goedkopere Galaxy A16, maar voor een paar tientjes meer zit de luxere A36 in je broekzak. Dat verklaart dan ook de titel van onze review.

Wie had gehoopt dat Samsung de A27 beter zou positioneren, komt waarschijnlijk bedrogen uit. Dat is de voorzichtige conclusie nadat in Tsjechië tijdelijk de productpagina van de aankomende Galaxy A27 te zien was. Wie goed gekeken heeft, ziet meerdere downgrades.

Ten eerste is er de bouwkwaliteit. De IP67-certificering van de A26 is ingeruild voor een IP64-rating. Extra oppassen dus in de buurt van water, want de A27 is alleen spatwaterdicht.

Samsung Galaxy A26

Daarnaast moeten kopers op cameragebied inleveren. De 8 megapixel-groothoeklens lijkt zijn weg niet te vinden op de nieuwste generatie, maar wel eentje van slechts 5 megapixel. Nu moest je voor de allerbeste foto’s al niet in dit segment van Samsung shoppen, maar toch.

Ook informatie over de chipset van de A27 was tijdelijk op de pagina te lezen. Samsung lijkt af te stappen van z’n eigen Exynos-processor en te kiezen voor een Snapdragon 6 Gen 3. Allebei geen snelheidsmonsters en dus passend bij de goedkopere A’tjes.

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Wat is bekend over de prijs en releasedatum?

Verschillende downgrades zijn al geen goed nieuws, maar het ligt natuurlijk aan de adviesprijs in hoeverre kopers daarmee kunnen leven. Volgens eerdere geruchten gaat de telefoon 349 euro kosten. Dat zou 50 euro meer zijn dan de verkooppijs van de A26. Hoe Samsung mensen gaat verleiden om de A27 aan te schaffen, is dus de vraag.

De A26 lijkt met een huidige prijs van € 189,- veruit de betere optie. Toch is het verstandig om niet te snel conclusies te trekken en nog even te wachten op een officieel bericht. Dat lijkt om de hoek, want te vroeg gepubliceerde productpagina’s van Samsung-toestellen zijn doorgaans een teken dat een aankondiging snel volgt.