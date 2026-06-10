‘Prijzen Galaxy A27 gelekt: geen pretje voor de kleine portemonnee’

De Samsung Galaxy A27 wordt waarschijnlijk een stuk duurder dan verwacht. De vraag is alleen wie het toestel (gelijk) gaat kopen als je voor de veel luxere A57 momenteel minder betaalt.

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Samsung Galaxy A27 prijzen gelekt

We horen de laatste tijd veel over de Samsung Galaxy A27. Dat mag ook wel, want de release van de voorganger ligt inmiddels meer dan een jaar achter ons. Zo lekten de renders van de A27 een tijdje geleden al uit, net als geruchten over een verrassend goede selfiecamera.

Leuk allemaal, maar interessant is natuurlijk wat de nieuwste budgettelefoon van Samsung gaat kosten. De Europese prijzen die momenteel de ronde doen, zijn 349 euro voor de instapper met 6GB RAM en 128GB opslagruimte. Wie bijna honderd euro meer heeft liggen, haalt de 8/256-configuratie (439 euro) in huis. Dat is wat de doorgaans betrouwbare bron Roland Quandt heeft gedeeld.

De Samsung Galaxy A26 is al ruim één jaar oud

Welke specs staan tegenover de prijsverhoging?

Dat zal schrikken zijn voor iedereen die had gehoopt op een lichtere prijsstijging ten opzichte van de Galaxy A26. Die kostte bij lancering 299 euro. Als de geruchten waar zijn, zit je al 50 euro hoger. Het topmodel van de A27 zou zelfs 70 euro duurder zijn dan de voorganger met dezelfde luxere configuratie.

Samsung gaat waarschijnlijk ook concurrentie hebben van hun eigen midrangers en budgettoestellen. Als de A27 inderdaad voor 349 verkocht gaat worden, heb je met de A57 een veel betere deal (€ 331,-) te pakken. Ook de A37 is momenteel goedkoper: € 272,-. Deze twee toestellen kwamen afgelopen april tegelijk in ons land uit.

Naar verluidt stopt Samsung een 5000 mAh-batterij (op te laden met 25 watt) in het toestel. Verder mogen kopers een 50 megapixel-hoofdcamera verwachten, evenals een groothoeklens van 5 megapixel, een macrocamera van 2 megapixel en een selfiecamera van 12 megapixel. Verder wordt gesproken over een 6,7 inch amoled-scherm en een Snapdragon 6 Gen 3-processor.

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Doelgroep gezocht

Als dit allemaal waar is, dan wordt de A27 een toestel dat sterk op zoek moet naar een doelgroep. De eerder genoemde (goedkopere) A37 en A57 hebben immers een veel snellere Exynos-processor. Verder laden deze twee toestellen een stuk sneller op (45 watt) en hebben ze een macrocamera van 5 megapixel en groothoeklens van respectievelijk 8 en 12 megapixel.

Er lijkt geen peil op te trekken wanneer de A27 daadwerkelijk in Nederland te koop gaat zijn. Tussen de A24 en A25 zat ongeveer negen maanden, terwijl we daarna bijna 15 maanden moesten wachten op de A26.

Samsungs erom bekend snel na lancering in prijs te dalen. Ons advies is dan ook om even te wachten voordat je de hoofdprijs betaalt voor een mogelijk middelmatig toestel.