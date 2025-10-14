Deze betaalbare Samsung-telefoon krijgt nu geen updates meer

Slecht nieuws voor gebruikers van de Samsung Galaxy A52s, want de smartphone krijgt voortaan geen updates meer. Dat betekent dat het slim is om binnenkort te upgraden naar een nieuw toestel.

De Samsung Galaxy A52s gaat al een tijdje mee. Het toestel verscheen in september 2021 in Nederland en is dus alweer ruim vier jaar oud. Samsung vindt de smartphone nu té oud, want het bedrijf heeft ‘m weggehaald van de officiële updatepagina. Dat betekent dat de A52s geen software-updates meer krijgt.

De A52s lanceerde in 2021 met Android 11 en is later voorzien van upgrades naar Android 12, 13 en 14. Android-versie 15, dat meer dan een jaar geleden is uitgebracht, is helaas nooit voor de Galaxy A52s verschenen. Wel heeft het toestel van Samsung al die tijd netjes (en regelmatig) beveiligingspatches gehad.

De Samsung Galaxy A52s (uit 2021)

Heb jij een Galaxy A52s? Dan is het verstandig om binnenkort op zoek te gaan naar een nieuwe smartphone. Hoewel je het toestel nog wel even kan blijven gebruiken, neemt de digitale veiligheid wel af zonder beveiligingspatches. Daarnaast is de Android-versie die op de A52s staat zoals gezegd verouderd, waardoor je veel functies misloopt.

Galaxy A56 is nieuwste midranger

Als je een betaalbare en goede smartphone zoekt, dan is de Samsung Galaxy A56 een goede keuze. Het toestel kwam begin dit jaar uit met een adviesprijs van 479 euro, maar is inmiddels stevig in prijs gedaald. Je koopt de A56 op dit moment voor € 283,-, al is de uitgebreidere 256GB-versie wel een paar tientjes duurder.

Vergelijk je de A52s met de A56, dan is het nieuwere toestel op veel punten natuurlijk beter. Zo is de Galaxy A56 uitgerust met een mooier scherm, snellere hardware en een grotere batterij. Die accu laadt bovendien sneller op: in een halfuur vul je de telefoon voor zo’n 65 procent. Het toestel krijgt bovendien de komende zeven jaar de nieuwste Android-updates, dus je kan er een hele poos mee vooruit.

Is gemiddeld goed genoeg? Dat ligt aan je eisen. Wil je per se een Samsung, hoef je niet de snelste chip en zit je ook niet 24/7 aan je telefoon vastgeplakt? Dan is de Galaxy A56 een prima keuze. Door het uitstekende updatebeleid zul je er jaren plezier van hebben. Bovendien is de prijs al snel na de introductie met tientallen procenten gedaald.

Hoef je niet per se een Samsung? Dan koop je voor hetzelfde geld een smartphone met een snellere processor, betere camera’s of een langere accuduur. Vaak worden die wel minder lang ondersteund dan de Galaxy A56.

