One UI 8.5 nu beschikbaar voor deze Samsung Galaxy A’s

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
2 juni 2026, 14:58
2 min leestijd
One UI 8.5 nu beschikbaar voor deze Samsung Galaxy A’s

Steeds meer Samsung-smartphones krijgen de One UI 8.5-update. Nu zijn deze Galaxy A-toestellen aan de beurt.

Lees verder na de advertentie.

One UI 8.5 voor Samsung A55 en A35

Veel Samsung-telefoons hebben de One UI 8.5 al ontvangen, maar daar komen nu twee populaire smartphones bij. Het gaat om de Galaxy A55 en Galaxy A35, die twee jaar geleden zijn uitgebracht. De toestellen krijgen de tussentijdse update nu binnen in Nederland.

De update is zo’n 2,2GB groot en kun je zelf downloaden en installeren. Open hiervoor de instellingen op je A55 of A35, ga naar ‘Software-update’ en tik vervolgens op ‘Downloaden en installeren’. De update verschijnt vanzelf in beeld, waarna je kan beginnen met downloaden.

Samsung Galaxy A55
De Samsung Galaxy A55

One UI 8.5 is een tussentijdse update. Dat betekent dat de vernieuwingen niet zo groot zijn als bij een compleet nieuwe Android-versie, maar je natuurlijk wel veranderingen ziet. Zo krijg je meer opties in het snelle instellingen-paneel, wordt de beveiliging verbeterd en gaat de weer-widget op de schop.

De Galaxy A55 en A35 zijn zoals gezegd twee jaar oud, maar worden gelukkig nog wel even van updates voorzien. De telefoons worden nog bijgewerkt tot en met Android 18 en beveiligingspatches, die beschermen tegen hackers en problemen in de software, rollen nog zeker drie jaar uit.

Bedankt voor de tip, Benny!

Populaire Galaxy A’s

De Galaxy A55 en A35 zijn nog verkrijgbaar bij de nodige webwinkels, maar het is slimmer – als je een nieuwe Samsung-telefoon zoekt – voor de nieuwste Galaxy A’s te gaan. In maart zijn de Galaxy A57 en A37 uitgebracht en sinds de release zijn de toestellen flink in prijs gedaald.

Zo heeft de Galaxy A57 een adviesprijs van 529 euro, maar haal je het toestel inmiddels voor € 335,- in huis. Voor de Galaxy A37 vraagt Samsung officieel 429 euro, al kun je ‘m nu voor € 272,- bestellen. De telefoons zijn vrij compleet en door het goede updatebeleid ook toekomstbestendig. Je leest er alles over via de linkjes hieronder.

Samsung Galaxy A57 review: meer luxe voor wie wil betalen
Samsung Galaxy A37 review: niet slecht, maar is dat goed genoeg?

Kies Android Planet als voorkeursbron

Zo volg je eenvoudig het laatste Android‑nieuws!

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Fabrikanten Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy A55 Samsung Galaxy A35 Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

‘Deze twee populaire Samsungs krijgen óók One UI 8.5-update’

‘Deze twee populaire Samsungs krijgen óók One UI 8.5-update’

16 april 2026

Samsung Galaxy A55 krijgt de grote Android 15-update in Nederland

Samsung Galaxy A55 krijgt de grote Android 15-update in Nederland

20 mei 2025

Deze goedkope Samsung Galaxy is nú bij te werken naar One UI 7

Deze goedkope Samsung Galaxy is nú bij te werken naar One UI 7

19 mei 2025

Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check het in ons overzicht – week 19

Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check het in ons overzicht – week 19

9 mei 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren