One UI 8.5 nu beschikbaar voor deze Samsung Galaxy A’s

Steeds meer Samsung-smartphones krijgen de One UI 8.5-update. Nu zijn deze Galaxy A-toestellen aan de beurt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

One UI 8.5 voor Samsung A55 en A35

Veel Samsung-telefoons hebben de One UI 8.5 al ontvangen, maar daar komen nu twee populaire smartphones bij. Het gaat om de Galaxy A55 en Galaxy A35, die twee jaar geleden zijn uitgebracht. De toestellen krijgen de tussentijdse update nu binnen in Nederland.

De update is zo’n 2,2GB groot en kun je zelf downloaden en installeren. Open hiervoor de instellingen op je A55 of A35, ga naar ‘Software-update’ en tik vervolgens op ‘Downloaden en installeren’. De update verschijnt vanzelf in beeld, waarna je kan beginnen met downloaden.

De Samsung Galaxy A55

One UI 8.5 is een tussentijdse update. Dat betekent dat de vernieuwingen niet zo groot zijn als bij een compleet nieuwe Android-versie, maar je natuurlijk wel veranderingen ziet. Zo krijg je meer opties in het snelle instellingen-paneel, wordt de beveiliging verbeterd en gaat de weer-widget op de schop.

De Galaxy A55 en A35 zijn zoals gezegd twee jaar oud, maar worden gelukkig nog wel even van updates voorzien. De telefoons worden nog bijgewerkt tot en met Android 18 en beveiligingspatches, die beschermen tegen hackers en problemen in de software, rollen nog zeker drie jaar uit.

Bedankt voor de tip, Benny!

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Populaire Galaxy A’s

De Galaxy A55 en A35 zijn nog verkrijgbaar bij de nodige webwinkels, maar het is slimmer – als je een nieuwe Samsung-telefoon zoekt – voor de nieuwste Galaxy A’s te gaan. In maart zijn de Galaxy A57 en A37 uitgebracht en sinds de release zijn de toestellen flink in prijs gedaald.

Zo heeft de Galaxy A57 een adviesprijs van 529 euro, maar haal je het toestel inmiddels voor € 335,- in huis. Voor de Galaxy A37 vraagt Samsung officieel 429 euro, al kun je ‘m nu voor € 272,- bestellen. De telefoons zijn vrij compleet en door het goede updatebeleid ook toekomstbestendig. Je leest er alles over via de linkjes hieronder.

→ Samsung Galaxy A57 review: meer luxe voor wie wil betalen

→ Samsung Galaxy A37 review: niet slecht, maar is dat goed genoeg?