Nog heel even: Samsung onthult nieuwe Galaxy A’s op 25 maart

De nieuwe Galaxy A-smartphones van Samsung worden over een paar dagen gepresenteerd. Samsung kondigt een lancering aan voor 25 maart.

Op woensdag 25 maart doet Samsung zijn nieuwste Galaxy A-telefoons uit de doeken. Dat is te zien op de officiële website van Samsung India, waar ook staat dat de lancering op 17.30 uur lokale tijd plaatsvindt. In Nederland is dat 13.00 uur. Op de website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor het laatste nieuws, maar verder geeft Samsung niets weg.

Toch ligt het voor de hand dat de fabrikant met de Galaxy A57 en A37 komt. De toestellen zijn veelvuldig uitgelekt en komen al wekenlang voorbij in geruchten. Ook is het zo dat Samsung zijn nieuwste Galaxy A’s bijna altijd in maart presenteert. De high-end Galaxy S26-toestellen zijn eerder deze maand uitgebracht.

De Samsung Galaxy A56 van vorig jaar

De Galaxy A57 en A37 volgen de populaire Samsung A56 en A36 op en verschijnen hoogstwaarschijnlijk ook in Nederland. Het is niet duidelijk wanneer de toestellen hier precies in de winkels liggen en wat ze gaan kosten. Daar horen we dus volgende week misschien meer over. Android Planet houdt het nieuws voor je in de gaten.

Wat we weten over de Samsung A57 en A37

Veel specificaties van de Samsung Galaxy A57 en A37 zijn inmiddels gelekt. Zo weten we dat de A57 dunner én lichter wordt dan zijn voorganger, terwijl het toestel wel opnieuw een 6,7 inch-scherm heeft. De randen rondom dat display zouden ook (iets) slinken.

Daarnaast zou de Galaxy A57 uitgerust zijn met een nieuwe Exynos 1680-chip voor betere prestaties. De A37 moet het met een oudere Exynos 1480-processor doen, die we nog kennen van de Galaxy A55 van twee jaar geleden. De A37 is mogelijk ook iets dikker dan de A57.

De accu van de Samsung A57 is naar verluidt 5000 mAh groot en kan snelladen met 45 watt. Daarmee is de midranger sneller dan de veel duurdere Galaxy S26, die slechts 25 watt haalt. Foto’s maakt de Galaxy A57 waarschijnlijk met een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera.

