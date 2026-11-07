Deze Android-nieuwtjes mag je deze week niet missen (week #45)

Een nieuwe telefoon, smartwatch én oortjes van Motorola, Netflix wordt beter en Sony gaat terug in de tijd. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van week 45.

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Eerder doken er al geruchten op, maar deze week is de Motorola Signature 27 officieel aangekondigd. Dat deed de fabrikant tijdens een presentatie in Noorwegen, waar Android Planet bij aanwezig was. In het kleine plaatsje boven de poolcirkel onthulde de fabrikant alle specificaties, features én de prijs.

De opvolger van de Signature, die 1399 euro kost, is duidelijk een high-end smartphone en heeft een flink 6,8 inch-scherm. Opvallend is de maximale helderheid van maar liefst 12000 nits. Binnenkort kun je een uitgebreide review van de Signature 27 verwachten.

→ Dit maakt de Motorola Signature nog meer zeer de moeite waard

Sinds jaar en dag stopt Samsung een accu van 5000 mAh in zo’n beetje iedere middenklasser. Volgens de Nederlandse website GalaxyClub gaat dat volgend jaar veranderen. De Samsung Galaxy A38 zou namelijk een batterij van 6000 mAh krijgen. Dat resulteert (hopelijk) in een merkbaar betere accuduur.

Daar zijn we erg blij mee, want zoals je in onze review van de Galaxy A37 kunt lezen heeft dat toestel geen al te lange adem. Vermoedelijk beschikt ook de duurdere broer van de A38, de Galaxy A58, over een batterij van 6000 mAh. Dat is echter nog niet zeker.

→ Lees wat we nog meer verwachten van de aankomende Galaxy A38

We kennen Sony van koptelefoons als de WH-1000MX6 en WH-1000MX4C. Grote, draadloze apparaten met geavanceerde functies als actieve ruisonderdrukking en de mogelijkheid om ze tegelijk aan bijvoorbeeld je smartphone en laptop te verbinden. Ditmaal gooit de Japanse fabrikant het over een heel andere boeg.

De Sony MDR-3R volgt officieel de MDR-3 op, die in 1979 verscheen en jarenlang in het straatbeeld te zien was. Het gaat om een heel simpele, bedrade koptelefoon met een dunne hoofdband en kleine oorkussens. Uiterlijk zijn de verschillen redelijk minimaal.

→ De MDR-3R is verrassend betaalbaar (en heeft een speciale editie!)

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Soms, als je in een app zit, verzaken smartwatches een van hun belangrijkste taken: je kunt de tijd niet zien. Gelukkig werkt Google aan een update voor Wear OS die een statusbalk toevoegt aan je klokje. Die ken je van je telefoon: naast de tijd zie je het batterijpercentage, icoontjes van meldingen en info over het netwerk.

Op een smartwatch-schermpje is natuurlijk minder ruimte. Daarom beperkt Google zich tot een klokje en de systeemstatus van het horloge. Hoe het er precies uit gaat zien, is niet bekend. Momenteel is de functie alleen beschikbaar binnen een testomgeving.

→ Lees verder over Wear OS en wat er getest wordt

Je kent het wel: je zit klaar voor een avondje Netflix, maar hebt geen idee wat je wil kijken. Voor je het weet zit je eindeloos te scrollen door lijsten met films en series. Erg frustrerend. Daarom test Netflix ‘AI Discover’, een functie zodat je minder tijd gaat zijn aan zoeken en meer tijd over hebt om te kijken.

Het werkt met interactieve, op thema’s gebaseerde aanbevelingen. Je kiest een startpunt, bijvoorbeeld ‘iets lichts’ of juist ‘maak me bang’ en Netflix toont direct een lijst met content die daarbij aansluit. Vervolgens krijg je een aantal subthema’s te zien.

→ Wat je nog meer wil weten over AI Discover